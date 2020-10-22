اليوم.. وزير التعليم العالي يفتتح الجامعة الفرنسية بالشروق

يقوم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، بزيارة تفقدية للجامعة الأهلية الفرنسية بمدينة الشروق ، بحضور ستيفان رومانيه السفير الفرنسي بالقاهرة، وعدد كبير من سفراء الدول الأفريقية.

وقالت وزارة التعليم العالي، إن الزيارة تأتي في إطار الاحتفال بإعادة تأسيس الجامعة، وتضم عرضًا للبرامج الدراسية ذات الشهادات المزدوجة بالجامعة.

مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي ونظيره بجنوب السودان

وفي سياق مختلف يعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجابرييل تشانغسون وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا من دولة جنوب السودان، مؤتمرا صحفيا مشتركا، للحديث عن التعاون المشترك القائم بين البلدين، والمشروعات المنتظر اقامتها بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وكان "عبدالغفار"، استقبل الاثنين الماضي، الدكتور جابرييل تشانغسون تشانغ وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان، يرافقه وفد رفيع المستوى من مسؤولي التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والجامعات بجنوب السودان، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد "عبدالغفار"، على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وجنوب السودان، وخاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يرتقي إلى مستوى الشراكة، في ضوء ما يتم تنفيذه من مشروعات وبرامج مشتركة، تستهدف الوصول إلى حلول غير تقليدية لكثير من التحديات التي تواجه البلدين.

وأضاف أن مصر تولي إفريقيا اهتمامًا خاصًا، وبصفة أخص دول حوض النيل، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تعظيم ومضاعفة أوجه التعاون مع هذه الدول الشقيقة، والسعي الدائم إلى دعم جهود التنمية والبناء بها، موضحًا أن مصر حرصت على إرساء علاقات تعاون وثيق مع جنوب السودان، منذ استقلالها عام 2011 وتقديم الدعم اللازم لها في مجالات التعليم والصحة والمشروعات الخدمية والبنية التحتية