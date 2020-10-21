وزير التعليم العالي بجنوب السودان يزور مكتبة الإسكندرية

استقبلت مكتبة الإسكندرية "جابرييل تشانغسون" وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان، اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى، في حضور الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية.

وتجول الوزير والوفد المرافق له بين أروقة مكتبة الإسكندرية للاطلاع على مقتنياتها، حيث زار متحف الآثار الذي يضم آثارًا لموقع المكتبة القديم وقطع أثرية تعود للحضارات البيزنطية والفرعونية، ومتحف المخطوطات الذي يضم وثائق ومجموعات نادرة من الكتب، بالإضافة إلى متحف الرئيس الراحل أنور السادات، واستمع إلى شرح حول فكرة إنشاء المكتبة وتصميمها المعماري.

وفي ختام جولته، عبر عن شكره للقائمين على المكتبة، معربًا عن إعجابه الشديد بهذا الصرح العلمي والثقافي وأشاد بدورها في نشر الوعي والتنوير، وناشد طلاب دولة جنوب السودان الوافدين للدراسة بمصر زيارة المكتبة للاستفادة مما تحتويه من مواد علمية ثرية، وأهدت مكتبة الإسكندرية الوفد عددًا من مطبوعاتها القيمة.

من ناحية أخرى، تنظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، محاضرة تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت (ويبنار) بعنوان (دور بنك المعرفة المصري في إتاحة ونشر المعلومات مجانًا داخل جمهورية مصر العربية) يلقيها محمود داود، منسق التدريب والتسويق ببنك المعرفة المصري، ضمن دور مكتبة الإسكندرية في دعم ونشر العلم والمعرفة، وتزامنًا مع الأسبوع العالمي للوصول الحر، في أكتوبر من كل عام.

جدير بالذكر أن بنك المعرفة المصري (EKB) يحتوي على أكبر مجموعة في العالم من الموارد التعليمية المتاحة عبر الإنترنت، ويمكن الوصول إلى موارد البنك مجانًا لكافة المصريين، حيث يوفر بنك المعرفة المصري موارد إلكترونية؛ مقالات، وصور، وملفات صوتية، ومواد تفاعلية، وأدلة تعلّم لإنشاء مكتبة ثرية تضم موارد تعليمية قيّمة، يُقدر عددها بالملايين وموارد أخرى لمساعدة المصريين من كافة الأعمار على تطوير معارفهم ومهاراتهم في القرن الحادي والعشرين، وستكون المحاضرة يوم الأحد المقبل