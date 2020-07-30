رئيس الجامعة الفرنسية: لا نروج للاحتلال وعلم المصريات يدين لـ شامبليون

علق الدكتور طه عبدالله، رئيس الجامعة الفرنسية، على الإعلان الدعائي للجامعة الذى أحدث جدلاً حول الحملة الفرنسية على مصر، قائلاً إنه لا يسوق للاحتلال مطلقاً، كون الاستعمار والاحتلال شئ مرفوض من المجتمعات والشعوب، وتابع: "محدش بيسوق للاحتلال التاريخ هو التاريخ ولا يستطيع أحد التغيير فيه".

وأضاف "عبدالله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الإعلان لا يتحدث عن الحملة الفرنسية على مصر بل عن الجامعة ذاتها، لتسويق الجمال والفن والذوق، مشدداً على أنه لا يجمل الاحتلال.

وتابع: "لا نريد تجميل الاحتلال والترويج له، وهناك جانب آخر لم نتوقف عنده مثل العلاقات بين مصر وفرنسا التى استمرت إلى الآن منذ الاحتلال وبداية النهضة العلمية وده شئ لا يمكن أن ننكره بالإضافة إلى أن علم المصريات يدين لـشامبليون".

ولفت رئيس الجامعة الفرنسية، إلى أن المصريين تمكنوا من خلال حضارتهم الممتدة لآلاف السنين أن يمتصوا الحملات التى احتلت مصر على خلاف بعض الدول التى ذابت فى الحضارة الفرنسية، وتابع: "أنا لا أبرر الاحتلال ولكن أنا اتحدث عن جانب آخر يمكن أن نتعاون فيه مع فرنسا .. ومفيش احتلال فى العالم إلا فى فلسطين من قبل إسرائيل".