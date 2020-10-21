يحيى الفخراني يواصل تصوير "نجيب زاهي زركش"

يواصل الفنان الكبير يحيى الفخراني تصوير مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش"، والذي بدأ تصويره منذ شهر كامل.

والمسلسل هو التعاون الخامس بين "الفخراني" والسيناريست الكبير عبدالرحيم كمال، والرابع بينه وبين المخرج شادي الفخراني بعد مسلسلات "دهشة" و"الخواجة عبد القادر" و"ونوس"، أما مسلسل "شيخ العرب همام" فكان من إخراج حسني صالح.

وكان كاتب العمل عبد الرحيم كمال قد صرح من قبل مداعبًا ومطالبًا بـ"إمساك الخشب" خوفًا من الحسد، وداعيًا لمواصلة النجاح.

وقال إن المسلسل لن يكون صعيديًا بل عملًا كوميديًا اجتماعيًا، وأنه سيكون مفاجأة للجمهور ومن إنتاج شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل كل من أنوشكا وكريم عفيفي، وسامح سليم، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وهالة فاخر، التي تشارك في الحلقة الأولي كضيفة شرف، وفتوح أحمد، وعبدالرحيم حسن، وعصام توفيق، ونخبة من النجوم.

وكان الفنان يحيى الفخرانى أكد أن الكاتب الكبير وليم شكسبير كان عظيمًا وعبقريًا، مضيفًا: "عبقريته إنه فى عز التراجيديا فى الملك لير خلاك تضحك قوي".

وحل الفنان يحيى الفخرانى ضيفًا على برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، منذ أيام، تحدث فيها عن كواليس المسلسل الجديد "نجيب زاهى زركش".

وأضاف: "كان فيه مشهد بأقدمه فى الملك لير كنت باعمله بحرص شديد لأنه كوميدى جدًا وجريء كمان، شكسبير لو عايش مش هيكون راضٍ عني، لأن كان لازم أقوله صح".