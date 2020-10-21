محمد كريم من داخل مستشفى في أمريكا: ربنا نجاني من الموت بأعجوبة

نجا الفنان محمد كريم، من الموت بأعجوبة إثر حادث سير بسيارته أثناء تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال "كريم" عبر حسابه على فيس بوك: "قدر الله وما شاء فعل.. أنا عملت حادثة بالعربية هنا في كاليفورنيا، كنت مسافر على طريق سيئ جبلي واتجاهين، أنا في المستشفى دلوقتي ادعولي ربنا يشفيني ويقومني من هنا على خير.. أنا بحمد ربنا ألف حمد وشكر ليك يا رب انه نجاني بعد ما شوفت الموت بعنيا.. دعواتكم".

وأبدى الفنان محمد كريم، تعجبه من الظروف التي مر بها في الفترة الأخيرة في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، مازحًا: "أنا مش عارف 2020 عاوزة إيه وأخرتها إيه؟"، فكشف عن كيف تسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في توقف تحضيرات تصوير فيلمه الجديد وتوقف العمل في هوليوود، بعد عودته من العروض الخاصة لفيلم A Score to Settle.

وأضاف "كريم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن شركات التأمين وضعت قيودا على سير العمل، ولأن استئناف التصوير في وقت قريب كان واردا، أمضى فترة الحجر الصحي هناك: "بعدها كل هوليوود اتقفلت لأن شركات التأمين لازم تأمن على كل الممثلين".