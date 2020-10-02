كريم محمد أصغر روائي في مصر يهدي وزيرة الثقافة روايته الجديدة

أهدى الروائي الناشئ كريم محمد الذي يعد أصغر روائي في مصر وأفريقيا، الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، روايته الثانية "حتى تنطفئ النجوم" خلال افتتاحها معرض الإسكندرية للكتاب، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأكدت عبدالدايم اهتمام الدولة بالواعدين الصغار وتشجيعهم على إنتاج المزيد من ألوان الفكر والأدب والفن لخلق كتيبة جديدة من المبدعين الشباب في كل المجالات ليكونوا نواة حقيقية لجيل وطني قادر على مجابهة التعصب بمختلف صوره، وأشارت إلى أن موهبة الروائى الشاب كريم محمد كانت أحد الهامات استحداث جائزة الدولة للمبدع الصغير والهادفة إلى دعم ومساندة المفردات الجديدة لقوى مصر الناعمة.

جدير بالذكر أن الروائي الصاعد كريم محمد أحمد إبراهيم، من مواليد فبراير 2004، بمدينة الإسكندرية، كتب روايته الثانية "حتى تنطفئ النجوم" وصدرت العام الجارى 2020 عن دار فصلة للنشر والتى أصدرت روايته الأولى بعنوان "عوالم مفقودة" عام 2018 وشارك بها في العديد من المحافل الثقافية، أهمها معرض القاهرة الدولي للكتاب، معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، وعدد من المعارض المحلية والدولية الأخرى، كما نال العديد من الجوائز والتكريمات من جهات مهتمة بالشأن الثقافي، حيث حصل على المركز الأول في القصة القصيرة على مستوى الجمهورية، عن مسابقة مبدعي المستقبل، ولقبته العديد الصحف المصرية والعربية بـ"أصغر روائي في مصر وأفريقيا"، وله العديد من المشاركات في الأحداث الثقافية، منها مشاركته في الأرشيف المصور لصناعة الثقافة في مصر، تكريم من محافظ الإسكندرية، ومن مدير قسم الموهوبين على مستوى الإسكندرية.