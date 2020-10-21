الصحة: وضع إصابات كورونا مستقر ومستشفيات العزل جاهزة للموجة الثانية

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مستشفيات العزل في مصر جاهزة لاستقبال أي إصابات كورونا حال زيادة الحالات المصابة، وإن صرف العلاج للمصابين المعزولين في المنزل قائم ومستمر، وهناك متابعة مستمرة لهم.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن وزيرة الصحة، راجعت جاهزية كافة المستشفيات المختلفة، وأجهزة التنفس الصناعي وغرف العناية المركزة، ووجهت بإعادة تدريب الفرق الطبية بشكل دوري استعدادًا لأي أمر ممكن، لافتًا إلى أن هناك تراخيا ملحوظا في اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال الفترة الماضية، مناشدًا المواطنين بتجنب التجمعات العائلية قدر المستطاع، والالتزام بارتداء الكمامات.

وتابع بأنه في فترة من الفترات كان هناك التزام كامل من المصريين في ارتداء الكمامات، وهذا ساعد في تقليل الإصابات وقت الذروة بشكل كبير، ولذلك يجب على المواطنين الالتزام بارتداء الكمامة، واتباع الإجراءات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها، مؤكدا أن عدم المصافحة باليد وضرورة غسل الأيدي قدر المستطاع بالماء والصابون، ومنع تجمع الأعداد الكبيرة من المواطنين في الأماكن العامة، وعدم مشاركة الأدوات الطبية مع آخرين خاصة كبار السن ومن يعانون من الأمراض المزمنة لأنهم الأكثر عرضة بالإصابة.

وأردف أن الوضع في مصر مستقر وآمن فيما يتعلق بإصابات كورونا حتى الآن، وأن الالتزام بالإجراءات الوقائية هو ما يجعل مصر تمر بتلك الأزمة بأمان، مشددا على أن الدولة على أتم استعداد لاستقبال أي موجة ثانية بكل أجهزتها، ولكن يجب على الجميع الالتزام باتباع الإجراءات، وألا يكون هناك حالة من الفزع لدى المواطنين فالأوضاع مستقرة حتى الآن.