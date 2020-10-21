مساعد وزير الصحة: لا نعلم موعد الموجة الثانية لكورونا.. وجاهزون لها

قالت الدكتور نهى عاصم، مساعد وزير الصحة لشؤون الأبحاث، إن مصر مازالت في توابع الموجة الأولى من فيروس كورونا، ومازال الأمر حتى الآن تحت السيطرة، وذلك بسبب ثبات أرقام مصابي كورونا في مصر، حيث أن الشخص ينقل العدوى لشخص واحد، ويجب على الجميع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأضافت "عاصم"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الوزارة تتوقع حدوث موجة ثانية، ولكن لا أحد يعلم حالياً موعد الموجة الثانية أو مدى حدتها، وهي التي أصابت بعض الدول الأخرى، موضحة أن التقرير المرحلي لبروتوكول علاج كورونا أثبت عدم جدوى بعض العقاقير لعلاج الفيروس، وكل دولة حاليا تقوم بالاستفادة بالخبراء المحليين لوضع البروتوكولات الخاصة بها، ولدينا البروتوكول المصري الفعال.

وأكدت أنه تم رفع بعض الأدوية من بروتوكولات علاج فيروس كورونا نظراً لعدم فعاليتها، وسيتم إضافة عدد من الأدوية المضادة للفيروسات: "أصعب السيناريوهات عدينا بيها، واللي جاي مهما كان عندنا الخبرة في التعامل معه، ومش متوقعين أن يحصل قصور في ذلك الإطار"، مشيرة إلى أنه وفي فترة اجتياح الفيروس لمصر لم تكن هناك أية مشكلة في أعداد أجهزة التنفس الصناعي، ولدينا استعدادات كافية لمواجهة أي موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا.

وتابعت: "بتحليل 8 الآف مريض كورونا خلال الفترة الماضية لم يكن هناك أي تغيير في نسب أعراض الإصابة بفيروس كورونا في مستشفيات العزل، حيث أن الفيروس لم يتحور حتى الآن لأشكال أقوى أو أقل، وفوق الـ60 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الأمراض المناعية والسكر يجب عليهم التزام المنازل وعدم التهاون في إجراءات الوقائية، ويخلوا بالهم من تصرفاتهم".