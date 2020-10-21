الصحة تنفي تسجيل إصابات بكورونا في المدارس.. وتحذر أولياء الأمور

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، عن عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بين الطلبة في المدارس بكافة أنحاء الجمهورية، مشددًا على أن هناك تنبيها دائما على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضاف "مجاهد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه على أولياء الأمور الابتعاد عن التجمعات أمام المدارس لأن ذلك ضد كل الإجراءات الاحترازية والوقائية: "لازم تبقوا قدوة للأولاد في اتباع الإجراءات الوقائية، من خلال الابتعاد عن التجمع أمام المدارس بالشكل الذي ظهر في أول يومين من الدراسة".

وتابع بأن هناك تشديدا وتدريبا للفرق العاملة داخل المدارس، سواء العاملين في المدارس أو المعلمين، أو المشرفين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتنفيذ كافة الإجراءات، والدليل الإرشادي الخاص بوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم موزع في كل المدارس، وهناك تواصل بشكل يومي بين وزير التعليم ووزيرة الصحة.

وأشار إلى أن هناك ارتفاعا بسيطا في إصابات المواطنين بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، مناشدًا المواطنين ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب دخول فصل الشتاء في مصر.

وأردف أن الفترة الماضية شهدت تراخيا في تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين، لافتًا إلى أن الوزيرة عقدت اجتماعا مع قيادات الوزارة في الساعات الماضية، من خلال تقنية الفيديو كونفراس، ووجهت بانعقاد غرفة العمليات المركزية بشكل متواصل على مدار الساعة لمتابعة أي مستجدات في الحالات، ووجهت قطاع الطب الوقائي في الاستمرار والتقصي عن أي حالات تظهر جديدة.