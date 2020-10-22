الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خلال "انتخابات النواب"

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك تواصل مستمر في المحافظات، ورفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى في كل مستشفيات مصر، والفرق الطبية موجودة في أماكنها، مناشدًا الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والابتعاد عن التزاحم أمام اللجان نهائيًا.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب موجودة في كافة محافظات الجمهورية، وهناك أكثر من ثلاث آلاف سيارة إسعاف موزعة على مقر اللجان، وسيارات الطوارئ السريعة للتدخل في أي وقت، وهناك غرفة عمليات منعقدة على مدار الساعة لمتابعة العملية الانتخابية، وفيروس كورونا، ويماثلها غرفة عمليات في كل محافظة.

وتابع: أن المستشفيات بها مسارات آمنة لأي حالة مشتبه فيها الإصابة بكورونا، أو أي مواطن يحصل على خدمة طبية، وهناك حرص على تأمين المواطنين من كورونا بشكل كبير، موضحًا أن بعض المواطنين يعزفوا عن التواجد في المستشفيات خوفًا من كورونا، ولكن المستشفيات معقمة بشكل كبير، ولا يوجد أي مخاوف.

وأكد أن نصائح الوزارة للمواطنين هدفها عدم زيادة إصابات كورونا من جديد في الفترة المقبلة، مشددًا على أن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية يوفر الكثير على المصريين.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه حرصًا على الصحة العامة للمواطنين يجب عدم تناول الأدوية خاصة أدوية الفيتامينات ورفع المناعة دون استشارة الطبيب، كما يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، مثل تناول الأغذية الصحية والغنية بالفيتامينات الطبيعية والزنك، والحرص على تناول الفواكه الخضار والأسماك كمصدر مهم للأوميجا.

وشددت وزيرة الصحة والسكان، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي تحسبًا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مساء اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع وكلاء الوزارة ومديري مديريات الصحة على مستوى محافظات الجمهورية وقيادات الوزارة، لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة الوقائية واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة مع بداية الموجة الثانية للفيروس في العديد من دول العالم.

ووجهت الوزيرة بانعقاد غرفة العمليات المركزية لفيروس كورونا المستجد بشكل متواصل على مدار الساعة لمتابعة مستجدات الموقف أولًا بأول، ومتابعة سير العمل من خلال الشبكة المميكنة التي تربط كل من إدارة المستشفيات وهيئة الإسعاف والخط الساخن بالغرفة.