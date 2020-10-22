إصابة 6 أشخاص في حوادث متفرقة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

أصيب 6 أشخاص بمدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، إثر حوادث متفرقة، نتيجة السرعة الزائدة وعدم الإلتزام بالتعليمات المرورية اللازمة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

البداية كانت بتلقي المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا إخطاراً من جمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بالمجلس، يفيد بإصابة كلاً من "محمود.ع.ع" 12 سنة، وإصابة "محمد.أ.أ" 5 سنوات، وإصابة "محمود.خ.م" 11سنة بسحجات بالوجه والقدم وكدمات متفرقة وأشتباه بأرتجاج في المخ ، وذلك فى حادث أنقلاب موتوسيكل بقرية النواصر ، وعلى الفور تم نقل المصابين لمستشفى إسنا التخصصي، وأصيب "منصور.ع.ا" 35 سنة عامل محارة، مقيم بقرية القرايا بكدمات وسحجات واشتباه إرتجاج بالمخ، إثر سقوطه من الأعلى أثناء عمله، كما شهدت عزبة الخزان التابعة لمركز إسنا، إصابة "أحمد.أ.م " 34 سنة عامل، بكدمات وسحجات واشتباه ارتجاج بالمخ، إثر سقوطه من الأعلي أثناء عمله.

وشهدت قرية نجع أبو سعيد بمركز إسنا إصابة الطفلة "ملك.م.م" 4 سنوات، بكدمات وسحجات واشتباه ارتجاج بالمخ، أثر سقوطها من سلالم المنزل من الدور الثاني للدور الأول، وعلى الفور تم نقل الطفلة وجميع المصابين إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

في سياق مختلف، ناقش رئيس مركز ومدينة إسنا، في اجتماع موسع بحضور نواب المركز ورؤساء القرى استعدادات المدينة لإجراء انتخابات مجلس النواب 2020، والتي ستعقد على مدار يومي 24 و25 أكتوبر.

وأكد سليمان خلال الاجتماع، ضرورة تجهيز المقار الانتخابية وتعقيم جميع اللجان والتي يبلغ عددها 62 مقرا انتخابيا بالمدينة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ورفع درجة الاستعداد وتشكيل غرفة عمليات بالمركز وربطها بغرف عمليات المجالس القروية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه.

وشدد على رفع كفاءة الشوارع المؤدية إلى المقرات الإنتخابية من نظافة وإنارة وعمل مظلات، وتوفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن ومراجعة المرافق من مياه وكهرباء داخل المقرات، والتأكد من توفير إضاءة بديلة بالتنسيق مع هندسة الكهرباء، مشيراً إلى تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة وتذليل أي عقبات وتوفير الدعم لسير العملية الانتخابية، مشددا على الحيادية التامة للعملية الانتخابية.