خبير: الأسرة الحاكمة بقطر ترشي الجامعات لحصول أبنائها على درجات علمية

علق العميد سمير راغب، مدير المؤسسة العربية الاستراتيجية على دفع قطر أكثر من 760 مليون دولار للتأثير على مراكز أبحاث وأكاديميين بأمريكا.

وقال راغب خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إن قطر تلعب على وصول صورة زائفة لبعض الدول التي لا يصلها الإعلام العربي والإعلام الأمريكي ويلعبون على فئة مغيبة والاعتماد على مراكز بحثية يتم رشوتها.

وأضاف "راغب" أن قطر تسعى إلى تزييف الرأي العام وبحسب تحقيق في مايو الماضي وجه نواب الكونجرس من لجان مختلفة مؤلفة من المخابرات والعلاقات الخارجية والقوات المسلحة تشير إلى تأثير رشوة على بحوث في مراكز الأبحاث والكليات وخاصة جامعة تكساس التي لها فرع في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح راغب أن عائلة آل ثاني الحاكمة في قطر ترشي مسئولين في الجامعات من أجل حصول أبناءهم على درجات علمية دون حضورهم وهذا ما حدث مع شقيق الأمير خليفة الذي حصل على بكاليورس وليسانس من جامعة جنوب كاليفورانيا دون ذهابه إلى الحرم الجامعي عقب رشوة الشيخ موزة والداته لأساتذة جامعيين.