"الدوي": قطر تمول الإرهاب من ثلاث جمعيات تدعي أنها خيرية

قال بلال الدوي، مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، إن قطر تتحايل على ما يسمى منظمات حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن منظمة الكرامة القطرية لها فرع في جنيف وفرع في الدوحة، تلك المنظمة تدعم الإرهاب وموضوعة في قوائم الكيانات الإرهابية من الدول الأربع، بجانب جمعية قطر الخيرية، هي جمعية إرهابية أيضًا ولا تمول إلا كل ما هو إرهابي متطرف.

وأضاف "الدوي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن تلك الجمعية موّلت جبهة النصرة في سوريا، والإرهابيين في الصومال، وتنظيم أنصار الشريعة في ليبيا، وهي التي تمول الآن مجموعة من الإخوان الذين يطلقون على أنفسهم "البنيان المرصوص" في ليبيا، وهي التي تمول حزب الله الشيعي الموجود حاليًا في العراق، "أي تنظيم إرهابي تقوم تلك الجمعية بتمويله، ويقولوا إحنا بنمول تنظيمات خيرية، لا طبعا مش خيرية، لما تمول أنصار بيت المقدس وتنظيم حركة حسم، لا دي تنظيمات بيفجروا".

وتابع: "لو انتوا دولة محترمة وبتراعوا حقوق الإنسان وبتصدعونا بيها في قنواتكم الإرهابية، امنعوا أي تنظيم لجمعيات قطر الإرهابية، لأن الإرهاب بيموت لما تقفل عليه التمويل وكل الباحثين بيقولوا كده، قطر تمول التنظيمات الإرهابية".

وأشار مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، إلى أن جميع كتائب الإخوان التي تقوم بعمليات إرهابية في العالم، خرجت من ثلاث جمعيات قطرية خيرية إرهابية، لافتا إلى أن قطر تحاول إقناع العالم بأن تلك الجمعيات خيرية إلا أنها إرهابية، ورؤساء الثلاث جمعيات من العائلة المالكة في قطر.

وأردف أن الشعب المصري عليه أن يتذكر ولا ينسى ما حدث من الإخوان في مصر، مشيرًا إلى أن القنوات المصرية والإعلام المصري هي التي تتصدى لأي شائعات أو أكاذيب تقوم بها جماعة الإخوان.

وأوضح "الدوي"، أن قطر دعمت أكبر عملية إرهابية في العالم، حيث دفعت مليار دولار لحزب الله العراقي، وتم الكشف عن تلك المؤامرة من العراق نفسها، مضيفًا: "مليار دولار يتدفعوا لتنظيم إرهابي، هل دي تعتبر دولة عربية؟ هل في عداء لدولة عربية كده، دول داعمين للإرهاب".