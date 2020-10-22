جد أطفال نهر دجلة يكشف سبب انفصال ابنه عن زوجته القاتلة: خانته مرتين

نفى أبو جواد كاظم، جد الطفلين اللذين قتلتهما أمهما بالعراق، تعرض زوجة ابنه إلى أي ضغوط دفعتها لارتكاب جريمتها البشعة وقذ نجليها في نهر دجلة انتقاما من طليقها.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إلى أن السبب الذى دفع ابنه إلى تطليق زوجته هي الخيانة الزوجية، مضيفًا:" لا يوجد أي ضغط عليها هي خائنة.. وهى مرتين خانت وصلحت لها أنا".

وأضاف "كاظم"، أنه عقب الطلاق حصل نجله على حكم محكمة ينص على كفالته للأبناء، نافياً أن تكون الأم حرمت من رؤية أبنائها.

وتابع:" أنا كل خميس وجمعة أذهب بهما إلى أمهما ويجلسان معها لمدة أربع ساعات في اليوم الواحد، ومن ثم أعود بهما مرة أخرى".

وكان اللواء خالد المحنا، المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، قد قال إن جريمة إلقاء أم لطفليها من أعلى كوبرى يربط مدينتي الكاظيمة والأعظيمة أعلى نهر دجلة ، تعد جريمة مروعة وبشعة وشنيعة، موضحاً أن شرطة المسطحات نجحت في العثور على جثة أحد الأطفال ومازال البحث مستمر عن الطفل الآخر.

وتابع: "لم يتجاوز عمر الطفل الأكبر 3 أعوام والآخر أصغر منه"، مؤكدًا في مداخلة هاتفية مع البرنامج، أن هذه الجريمة تعد الجريمة الخامسة خلال الشهرين الماضيين من هذا النوع إما لأب يقتل أبنائه أو أم تقتلهم.

وكشف "المحنا"، عن أن الأم تعرضت لضغط نفسي شديد عقب تطليقها من زوجها، وحرمانها من حضانة أبنائها، وتابع: "تطليقها تم بشكل مهين ..حتى أهل هذه الفتاة وقفوا ضدها ورغم مطالبتها المستمرة بحضانة الأطفال إلا أنها لم تتمكن من ذلك"، مشدداً على أنه لا يبرر الجريمة مطلقاً ولكنه يشرح كواليسها.