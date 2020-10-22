البابا يطالب الأقباط بتعلم ثقافة التبرع: قدم بسخاء وانتظر البركات

طالب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط، بتربية أبنائهم على ثقافة التطوع والتبرع، مشيراً إلى أن كل مؤسسات العالم تقوم على التبرع وأن لدينا في مصر "صندوق تحيا مصر"، قائلا: "هذا الصندوق من أجل روح العطاء التي ظهرت أثناء الإعلان عن إنشاء قناة السويس الجديدة.

وخلال عظته بكنيسة السيدة العذراء بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أضاف البابا: "من يزرع بالشح فبالشح يحصد ومن يزرع بالبركات فبالبركات يحصد، اذا زرعت بالشح تفقد قيمة البركة أما من يزرع بالبركة بالبركات يحصد".

وتابع البابا: "اتذكر في حياة ابونا بيشوي كامل أتت له سيدة لتقدم له فلوس لبناء كنيسة وقدمت له 120 جنيه ورغم قلة المال اخذه واعتبره خميرة وبنى به أكثر من كنيسة، فكرة التبرع موجود في العهد القديم والجديد وقت بناء خيمة الاجتماع قدم الشعب الكثير".

البابا: من يزرع بالشح فبالشح يحصد في صحته وبيته وأولاده

ووضع البابا روشته لكيفية زراعة ثقافة التبرع في حياة كل إنسان تتمثل في عندما تقدم تبرع يجب أن تكون لديك شروط، هي: "أن تقدم التبرع برضا قلب، أن تقدم بسخاء وانظر البركة التي توجد في بيتك، أن تقدم أفضل ما عندك، قدم بإنكار ذات لا يرى أحد ما تقدمه لا تعرف شمالك ما تفعله يمينك".

وحذر البابا أن من يزرع بالشح فبالشح يحصد في صحته وبيته وأولاده، قائلا: "في كنيستنا تقدم تبرعات مختلفة منذ القرن الميلادي الأول هذا النظام له بركته الخاصة الكنيسة القبطية تعيش عليه نشكر الله أنه يوجد نوع من التكافل، بعض الإيبارشيات يقدموا عشورهم لأماكن أخرى أكثر احتياجا، اذكركم أننا متفقين أن دخل الكنيسة يقسم 30% لخدمة الاحتياج 30% لخدمة التعمير ومرتبات الآباء والمرتلين 30% لخدمة التعمير 10% دخل للطوارئ، وبهذا التوزيع نقدر ان نضبط عملية الصرف وتوجد اجارة لهذا".

وتابع البابا: "أمامك مجالات أخري للتبرع غير المجالات المعروفة مثل التبرع للمعاهد التعليمية أو لأحد القنوات التلفزيونية، العطاء ليس اموال ولكن اشياء مادية أيضا، المهم الاحتياج الذي تقدم فيه ان يكون مثقل قلبك".

تواضروس: نحن نعيش في زمن الأنانية ومصر قدمت تبرعات للصين وإيطاليا

وأوضح البابا: "التبرعات تستخدم لاطعام العالم والدولة تقوم بمشروعات كثيرة متناهية الصغر، عندما تقدم ثقافة التطوع وتزرعها في أولادك فهذا نوع من التلامس لشخص المسيح، وعلم ابنك كيف يقدم التبرع، وأعلم أن بركة التبرع تنجي من الشر، وعندما تقدم لا يقل شئ من عندك بل يزداد".

وأردف البابا: "ثقافة التبرع نوع من ثقافة المساندة، والدول تفعل هذا فمصر قدمت تبرع لتساعد الصين وإيطاليا والمعني الرمزي مهم، ثقافة التبرع شكل من أشكال المساندة، وانتبه نحن نعيش في زمن الأنانية فالشعور بالآخر عليك أن تقدم ولا تجعل نفسك في حالة الشح".