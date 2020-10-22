إصابة معلمة بكورونا واشتباه في 4 طالبات بمدرسة في البحر الأحمر

انتابت أولياء أمور طالبات مدرسة على رفيع الثانوية بنات، بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، حالة من الخوف، عقب إصابة مدرسة بفيروس كورونا واشتباه في زميلتها، وظهور أعراض على 4 طالبات بالمدرسة ذاتها، وعزلوا صحيا.

وطالب عدد من أولياء الأمور، بغلق المدرسة خوفا من تفشي الفيروس بين الطالبات، وكشفت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، عن إصابة إحدى المدرسات بمدرسة ثانوي بنات برأس غارب بفيروس كورونا؛ إذ جاءت نتيجتها إيجابية، واشتبه في مدرسة أخرى بنفس المدرسة، وعزلا صحيا، لتلقي العلاج اللازم.

وأكد أحد المدرسين لـ"الوطن"، رفض ذكر اسمه، اشتباه إصابة 4 طالبات بنفس المدرسة، لظهور أعراض تشابه كورونا، وتغيبوا عن المدرسة، وفضلوا البقاء في العزل المنزلي لمدة 14 يوما، كإجراء احترازي، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الغياب بين الطالبات اليوم الخميس، خوفا من إصابتهم بالفيروس.

ورفض عدد من أولياء الأمور برأس غارب، ذهاب بناتهم للمدرسة، مطالبين بغلق المدرسة طبقا لقرار وزارة التربية والتعليم، لمدة 14 يوما في حالة ظهور أكثر من حالة في مدرسة واحدة، مؤكدين أن صحة الطالبات في المقام الأول.

وأكد محمد مبارك، ولي أمر برأس غارب، أن عددا من الطالبات رفضن الذهاب إلى المدرسة، بعد ظهور أعراض على أربع 4 من زملائهن والتزامهن بالعزل المنزلي.

وأكد مدير إدارة رأس غارب التعليمية، في تصريحات صحفية، أنه تم عزل صحي للمدرستين المشتبه في إصابتهم بكورونا، ولم تغلق المدرسة حتى الآن، وجار اتخاذ الإجراءات الوقائية وتعقيم المدرسة، وعمل حجر صحى 14 يوما للمصابين من فيروس كورونا.