رأس غارب تحرر العقود لمستحقي الوحدات السكنية لمتضرري السيول

أعلن مجلس مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر عن كشوف أسماء المستحقين لوحدات سكنية من متضررى السيول (مستأجرين) وذلك تنفيذا لتصديق الوزير اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأكد اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، على البدء فى تحرير العقود الخاصة بالمستحقين حيث تم تقسيم المستحقين على ثلاث دفعات نظرا لتعرض البلاد لفيروس كورونا وحفاظا على حياة الواطنين.

وأكد رأفت أن على المواطنين المستحقين للمرحلة الأولى التوجه للوحدة المحلية بالمستندات المطلوبة لتجهيز العقود الخاصة بهم، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن الدفعة الثانية والثالثة بالتالى.

وكشف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر في تصريحات صحفية لـ"الوطن"، أنه سيتم إعلان المحافظة خالية من العشوائيات قبل نهاية 2020 حيث يُعد مشروع "الروضة" وهي المساكن بديل العشوائيات من ضمن سلسلة المشروعات التى نفذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة فى ملف تطوير العشوائيات، حيث يساهم المشروع بشكل كبير في القضاء على المناطق العشوائية بمدينة الغردقة، بعدما قطعت المحافظة شوطا كبيرا في إعلان الغردقة خالية من العشوائيات.