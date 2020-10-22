الحكومة تدرس استخدام النجيل الصناعي في "اللاند سكيب" بالمدن الجديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا لاستعراض إمكانية استخدام النجيل الصناعي، الذى يتم إنتاجه بالتعاون بين وزارتي الشباب والدولة للإنتاج الحربي، فى أعمال "اللاند سكيب" بالمدن الجديدة، بحضور قيادات الوزارات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنّنا ندرس إمكانية استخدام النجيل الصناعي في أعمال "اللاند سكيب" بالمدن الجديدة، نظرا لانخفاض تكلفته على المدى الطويل عن النجيل الطبيعي، ومن أجل تعظيم الاستفادة من المنتجات المصرية التى تنفذها جهات الدولة المختلفة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أنّنا نهدف بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي، لإنتاج نجيل صناعي بأعلى جودة وبأقل تكلفة، لاستخدامه في المشروعات المختلفة التي تنفذها الدولة، من أجل توفير مظهر حضاري جمالي، وتقليل التكلفة.

وأضاف المهندس محمد أحمد مرسي، أنّ مشروع إنتاج النجيل الصناعي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، من أنجح المشروعات التي تنفذها الوزارة، ويتم إنتاج النجيل الصناعي بتكنولوجيا ألمانية، وبأعلى جودة، وأقل تكلفة، وبسعر ينافس المنتجات المستوردة.

وناقش الدكتور عاصم الجزار، مع مسؤولي المصنع المُنتج للنجيل الصناعي، أنواع النجيل المُنتجة، وإمكانية استخدامها في أعمال اللاند سكيب بالمدن الجديدة، واستعرض عدد من العينات المختلفة، حيث قدم مسئولو المصنع شرحا مفصلا عن منتجاتهم المتنوعة.

وأشار وزير الإسكان إلى الاتفاق على التنسيق بين المختصين من وزارات الإسكان والشباب والدولة للإنتاج الحربي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنظيم زيارات ميدانية للمناطق المُقترح استخدام النجيل الصناعي في أعمال "اللاند سكيب" بها في المدن الجديدة.