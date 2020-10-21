وزير الإسكان يتابع موقف تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع بمناطق الريف

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع، وموقف توصيل خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وقيادات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة تركيب عدادات مياه مُسبقة الدفع بجميع الجهات الحكومية، ووضع خطة لاستبدال عدادات المياه القديمة لدى المواطنين بعدادات مياه مُسبقة الدفع، والبدء بالعدادات التالفة، ثم بعد ذلك وضع خطة زمنية لاستبدال جميع العدادات، مؤكداً أن جميع الاشتراكات الجديدة يتم تركيب عدادات مياه مُسبقة الدفع لها.

وتابع الوزير موقف مد خدمة الصرف الصحى للمناطق الريفية، وموقف تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية، مشدداً على ضرورة التوسع فى مد خدمة الصرف الصحى لأهالينا بالمناطق الريفية.

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: تم التعاقد حتى الآن على توريد 500 ألف عداد مُسبق الدفع قطر ¾ بوصة للشركات التابعة، وتم تركيب 260 ألف عداد لجميع فئات العملاء، وسيتم تركيب الكميات المتبقية طبقا للخطة، وتم البت الفني لمناقصة عامة لتوريد منظومة العدادات مسبقة الدفع بواسطة كروت الشحن لعدد 30 ألف عداد بأقطار أكبر من ¾ بوصة، وتم طرح مناقصة عامة لتوريد منظومة العدادات مسبقة الدفع بواسطة كروت الشحن لعدد 570.260 ألف عداد قطر ¾ بوصة.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان، أن العدادات مُسبقة الدفع تقضى على أى أخطاء تنتج عن العنصر البشرى مثل تأخر مرور القارئ، وعلى عيوب قراءة العدادات، وتتيح للمواطن التحكم في الاستهلاك الخاص به ومتابعة استهلاكه، ومعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي تم استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقى من الشحن، مشيراً إلى أن العداد مُسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطنين أثناء الاستخدام، وبه نظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات، ولا يتم قطع الخدمة بعد ساعات العمل الرسمية، لإعطاء فرصة للمواطنين لشحن الكارت في ثاني يوم عمل مباشرة، كما أن العداد يعطي إنذارا (عن طريق غلق محبس المياه) قرب نفاد الرصيد عندما يتبقى في رصيد الكارت 20 % من قيمة الشحن، حتى يعرف المستخدم الرصيد المتبقي وينتبه لشحن العداد.

وفيما يتعلق بطرق الشحن للعدادات مُسبقة الدفع، قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: تم توريد خوادم بجميع الشركات التابعة وتحميل وتشغيل برنامج المنظومة بجميع مراكز الشحن الموجودة بمراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة، ويتم الشحن من خلال كروت الشحن المُفعلة حاليا بمراكز خدمة العملاء بجميع الشركات التابعة، كما أن هناك طرقاً للدفع الالكترونى عبر شركات الدفع الالكترونى مثل (فورى – اى فاينناس – خالص) ومفعلة فى بعض الشركات، وجارٍ تعميمها فى أقرب وقت ممكن، وجارٍ دراسة إمكانية الدفع باستخدام تطبيق الهاتف المحمول (NFC).