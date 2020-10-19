وزير الإسكان يتفقد فرع جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ

أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية، اليوم، داخل جامعة الملك سلمان الدولية، بمدينة شرم الشيخ، على هامش زيارته للمحافظة.

واستمع وزير الإسكان إلى شرح مفصل عن الجامعة وفروعها الثلاث بمدن " الطور، شرم الشيخ، رأس سدر" والكليات والتخصصات المختلفة والبرامج التعليمية التي ستقدمها الجامعة للطلاب هذا العام.

وأكد وزير الإسكان أن الجامعة تعد نقلة حضارية لمحافظة جنوب سيناء، وستوفر العديد من فرص العمل بكافة القطاعات التي تخدم الجامعة، وليس داخل الجامعة فقط، واختتم وزير الإسكان جولته بمدينة شرم الشيخ، بتفقد مشروع تطوير هضبة أم السيد، لحماية المنشآت السياحية من الانهيار.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن نسب تنفيذ أعمال تطوير منطقة هضبة أم السيد تخطت 75% ، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 185 مليون جنيه، وأوضح أنه جاري معالجة جميع حواف الهضبة لكونها من أكثر الأماكن التي تشكل خطورة على المنطقة.