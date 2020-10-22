صور.. وزير ري جنوب السودان يزور العاصمة الإدارية: نموذج للمدن الحديثة

نظمت وزارة الموارد المائية والري، على هامش تنظيم أسبوع القاهرة للمياه 2020، زيارة ميدانية لوزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

والتقى مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان باللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بمقر الشركة، حيث تعرف منه على مراحل العمل بمشروعات العاصمة.

وقاربت المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة على الانتهاء، والبدء في التخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية، كما أن ما يقارب مليون عامل يعملون بشكل مباشر وغير مباشر بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال 60 شركة مصرية تعمل بالمشروع.

ويشار إلى أن الزيارة بدأت بعرض توضيحي عن الأعمال التي تمت في العاصمة الإدارية الجديدة، وحجم الاستثمارات التي قامت بها الدولة المصرية، والتي تناولت ضخامة العمل وحجم الإنجازات في فترة زمنية قصيرة للغاية، وعرضا للرؤية المستقبلية للمشروع، واستيعابها الوزارات الحكومية لتخفيف الضغط عن العاصمة القديمة.

وأوضح عابدين أن تمويل المشروع كان ذاتيا، وأن شركة العاصمة الإدارية طبقا للقانون، هي المالك والمطور والمخطط لمشروع العاصمة الإدارية.

وقال الوزير الجنوبي عقب العرض التقديمي أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نموذجاً لمستقبل المدن الحديثة المتكاملة، وأعرب عن أمنياته في نقل هذه الصور إلى دولة جنوب السودان والتي تحتاج لمثل هذه المشروعات في البنية التحتية.

وأعلن رغبته الشديدة في التعاون مع الجانب المصرى في مجال تطوير المشروعات الإنشائية والاستفادة من الشركات المصرية في تنمية و تطوير دولة جنوب السودان.

يذكر أن وزير الموارد المائية والرى بجنوب السودان والوفد المرافق قاموا بتفقد عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية في الحى الحكومي المقام على مساحة 560 فدانا ويضم 34 مبنى وزارياً ومبنى رئاسة الوزراء ومبنى مجلس النواب إلى جانب المباني الخدمية، ويتم حالياً بناء مقر مجلس الشيوخ.

كما تم زيارة مبنى كاتدرائية ميلاد المسيح الأكبر حجما وسعة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تقع على مساحة 63 الف متراً مربعاً ولها سعة لأكثر من 8 الأف شخصا.

وتفقد الوزير مبني "البرج الأيقوني" والذى سيعد أعلى برج في أفريقيا، وأحد الأيقونات المميزة لمشروع العاصمة الجديدة، والذي يرتفع لنحو 385 متراً حيث استمع والوفد المرافق من الدور العشرين للمبني الى شرح كامل مكونات البرج وعدد الأدوار التي سيبلغها البرج بنحو 78 دورًا.

وعبر الوزير الجنوبي عن انبهاره بالإنجازات الموجودة على ارض الواقع بالعاصمة الإدارية الجديدة متمنياً نقل هذه الخبرات التي والتعاون مع الحوكمة المصرية والشركات المصرية لإحداث التنمية والتطوير لمستقبل دولة جنوب السودان.