اليوم.. انطلاق أسبوع القاهرة للمياه بحضور رئيس الوزراء

تنطلق صباح اليوم الأحد فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وعدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم ماسيج بوبواسكي ممثل الاتحاد الأوروبي، ولويس فاشون زئيف رئيس المجلس العالمي للمياه، والأميرة سُمية بنت الحسن مبعوثة منظمة اليونيسكو للعلوم والسلام ورئيس الجمعية العلمية الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ولفيف من الخبراء والمتخصصين والمعنيين بمجال المياه محليا وإقليمياً ودولياً.

ويُنظم أسبوع القاهرة للمياه للعام الثالث على التوالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والجهات والوزارات على المستوى القومي.

ويعتبر أسبوع القاهرة للمياه بمثابة الحدث الأكبر من نوعه في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا والمتخصص في مجال المياه، ويُعقد هذا العام تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة - الطريق إلي داكار 2021".

ويهدف أسبوع المياه، إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة التحديات، إضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذي جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار الخبراء والمعنيين بالمياه محليا وإقليمياً ودولياً.

وتستمر فعاليات المؤتمر حتى السبت المقبل وتشهد تنظيم العديد من ورش العمل والأحداث المهمة، وتكريم الفائزين في المسابقة القومية للمحافظة على المياه والفائزين في المسابقات، وبينها مسابقة أفضل مشروع تخرج، والمسابقة الدولية لعرض رسائل الماجستير والدكتوراه في 3 دقائق، ومسابقة أفضل فيديو توعوي في مجال المياه، إضافة إلى عرض أفضل الممارسات بين المزارعين في الحفاظ على المياه، وتكريم أبناء الوزارة المتميزين الذين تمكنوا من إدارة الأزمات خلال مواسم السيول والفيضان بالشكل الأمثل، وتكريم شباب الوزارة الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه.