"مياه دمنهور 2" تحصل على شهادة الجودة العالمية TSM في الإدارة والتشغيل

أعلن المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحيرة، حصول محطة "مياه دمنهور 2" على تجديد شهادة TSM العالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب، بعد إجراء المراجعات اللازمة لاعتمادها من قبل الجهة المانحة للشهادة، لتنضم لمثيلاتها من المحطات التابعة للشركة والتي جرى حصولها على شهادة TSM، سعيا لتقديم أفضل الخدمات وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في إنتاج مياه الشرب.

وأوضح رئيس شركة "مياه البحيرة"، أنّ الطاقة التصميمية للمحطة تقدر بـ86 ألف متر مكعب/يوم، وتخدم أكثر من 600 ألف مواطن، والمحطة مقامة على مساحة 22.4 فدان، مشيرا التركيز على منظومة ترشيد الطاقة وتنفيذ وتصميم منظومة كلور محلي الصنع بأعلى معدلات أمان، وتدريب المشغلين على أنظمة التشغيل المثالي وبرامج الصيانة الوقائية للأعطال، إضافة إلى أعمال تأهيل وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية بالكامل.