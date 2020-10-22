وكيل تعليم الغربية يكرم أعضاء اللجنة التنسيقية لمبادرة "لا للتنمر"

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أعضاء اللجنة التنسيقية المنظمة لمبادرة "لا للتنمر" والتي أطلقتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية في سبتمبر الماضي، حيث قدم خلالها الموهوبين من الطلاب أعمالهم الفنية المتميزة، من بورتريهات وماكيتات وورش عمل وعروض تكنولوجية خاصة بالتعلم الذكي.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهد المبذول خلال المبادرة، وجهود القائمين عليها خلال فترة التنفيذ، ووجه بضرورة رعاية الطلاب الموهوبين وتحفيزهم دائما من خلال إشراكهم في مثل هذه الأعمال المتميزة، والتي تخرج كامل طاقاتهم في أعمال رائعة.

حضر حفل التكريم صبري الدسوقي، وكيل المديرية، وإيمان عبدالمعز، مدير عام التعليم العام، وهالة الحداد، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية.

وكان ناصر حسن، وكيل وزاره التربية والتعليم بالغربية، شدد أمس الأربعاء، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ونظافة المدارس بشكل دوري، إلى جانب تخطيط الملاعب، لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الطابور الصباحي.

جاء ذلك خلال جولة صباحية، على عدد من المدارس في إدارة كفر الزيات التعليمية، لتفقد سير العملية التعليمية بها؛ إذ مر على "مشلة الثانوية المشتركة"، والفصول الطلاب، وحجرة الزائرة الصحية، واطمأن على اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة، مشيدا بنظافة المدرسة، مطالبا بضرورة تخطيط الملاعب، لاتخاذ الطرق الاحترازية والتباعد أثناء الطابور وحصص التربية الرياضية.

وأكد "حسن" على ضرورة تفعيل مجموعات التقوية، والتشديد على توافر الأمن والسلامة، وكرم محمد إسماعيل نصار، مدير المدرسة، لما تشهده الأخيرة من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وانضباط العملية التعليمية.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة مشلة الابتدائية، والفصول الدراسية بها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددا على وسائل الأمن والسلامة، وكرم إيمان فهمي، معلمة رياض الأطفال بالمدرسة، لنشاطها داخل القاعة مع الأطفال.