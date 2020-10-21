وكيل "تعليم الغربية" يكرم مدير مدرسة ومعلمة في جولة تفقدية بكفر الزيات

شدد ناصر حسن، وكيل وزاره التربية والتعليم بالغربية، على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، ونظافة المدارس بشكل دوري، إلى جانب تخطيط الملاعب، لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الطابور الصباحي.

جاء ذلك خلال جولة صباحية، على عدد من المدارس في إدارة كفر الزيات التعليمية، لتفقد سير العملية التعليمية بها؛ إذ مر على "مشله الثانوية المشتركة"، والفصول الطلاب، وحجرة الزائرة الصحية، واطمأن علي اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة، مشيدا بنظافة المدرسة، مطالبا بضرورة تخطيط الملاعب، لاتخاذ الطرق الاحترازية والتباعد أثناء الطابور وحصص التربية الرياضية.

وأكد "حسن" على ضرورة تفعيل مجموعات التقوية، والتشديد علي توافر الأمن والسلامة، وكرم محمد إسماعيل نصار، مدير المدرسة، لما تشهده الأخيرة من تطبيق الاجراءات الاحترازية، وانضباط العملية التعليمية.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة مشلة الابتدائية، والفصول الدراسية بها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددا على على وسائل الأمن والسلامة، وكرم إيمان فهمي، معلمة رياض الأطفال بالمدرسة، لنشاطها داخل القاعة مع الأطفال.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالغربية، أعلنت الاثنين الماضي، تجهيز وتفعيل أجهزة "التابلت"، لتسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي، وتعمل المديرية على قدم وساق، من أجل تجهيز 38 ألف جهاز، وتوزيعها على الإدارات التعليمية الـ10 على مستوى المحافظة.

وقال ناصر حسن، إن رسوم تسليم جهاز التابلت للطالب 100 جنيه، وفور تسديد الرسوم من قبله أو ولي أمره، يتسلم الجهاز على الفور، بعد أن يفعل ويربط بالوزارة، موضحا أن الجهاز والبرامج عليه محمية من الاختراق أو العبث فيه، مطالبا الطلاب بعدم العبث بالجهاز والحفاظ عليه، مشددا على أنه لا يُسمح بتبديله إذا ثبت أن هناك عبث، ويسمح فقط في حالة الفقدان، بشرط تحرير محضر بالواقعة.