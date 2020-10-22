فيديو.. الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة واضطراب الملاحة

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة المتوقعة الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا تدريجيا، واليوم نستشعر أجواء أفضل من أمس، إذ تسجل درجات الحرارة من 28 لـ29 درجة على القاهرة بانخفاض من درجة لدرجتين على الأقل، وتتوالى درجات الحرارة في الانخفاض الأيام المقبلة لتصل بين 25 لـ26 درجة.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، أنّ درجات الحرارة العظمة والصغرى شهدت فارقا كبيرا الأيام الماضية، إذ زاد الفارق عن 10 درجات مئوية، بينما يتقلص الفارق تدريجيا ليعود لطبيعته مع انخفاض درجات الحرارة العظمى، مشددا على أنّ حركة الملاحة البحرية ستشهد اضطرابا بالبحر المتوسط مع موجة الطقس السيئ، لكن البحر الأحمر لن يكون به اضطراب، وسيكون معتدل ومهيأ لعمليات الصيد والملاحة.

وتابع شاهين أنّ فصل الخريف يشهد تقلبات جوية كثيرة وسريعة، ومن الوارد أن نشهد تقلبات جوية أخرى في شهر نوفمبر.