الطقس اليوم الخميس 22-10-2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء الأرصاد بعدد من الدول العربية، طقس اليوم الخميس 22 أكتوبر، وتستعرض "الوطن" في السطور التالية حالة الطقس في مصر وعدد من الدول العربية.

الطقس في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس، اليوم الخميس، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

ويسود ليلًا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضاف خبراء الأرصاد أنّه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق تكون مصاحبة للسحب الرعدية.

الطقس في الأردن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ارتفاع قليل على الحرارة، الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في باقي المناطق، الرياح جنوبية شرقية معتدلة.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن استمرار تأثير الرياح الشرقية النشطة التي قد تثير الغبار خلال النهار على بعض الأجزاء الواقعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة يصحب معها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.

كما يستمر الطقس مستقرا على بقية مناطق المملكة.