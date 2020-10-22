"الري" توضح حالة الطقس: أمطار خفيفة الخميس وغزيرة الجمعة 

توقع مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، سقوط أمطار قد تكون غزيرة على السواحل الشمالية الغربية، وتقل شدتها على بعض محافظات الوجه البحري والقاهرة، وذلك يوم السبت المقبل.

وناشد المركز، في النشرة اليومية له، توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار خاصة في السواحل الشمالية الغربية والتي قد تؤدي إلى سيول.

أوضح أنه من المتوقع اليوم الخميس، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا، وأن يتراوح بين متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها على محافظة البحيرة وأجزاء من الدلتا غدًا الجمعة.

وأنشأت وزارة الموارد المائية والري، مركز التنبؤ بفيضان النيل عام 1992، الذي يستخدم المعلومات المتاحة عن هيدرولوجية النهر والقياسات الهيدروليجية على حوض النيل، ومن ثم محاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر ومراقبة الظواهر الجوية وعمل التنبؤات بالإيراد المائي الواصل إلى السد العالي.

ويدرس المركز بدائل تشغيل السد العالي للوصول إلى السياسة المثلى لإدارة الموارد المائية والحد من مخاطر الفيضان والجفاف، كما يتابع بشكل يومي حالة الطقس والأمطار على مصر وحوض نهر النيل، إلى جانب دراسات التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر ودول حوض النيل والمنطقة العربية.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، حالة الطوارئ بين قطاعات ومصالح الوزارة، لمتابعة الموقف المائي وآلية التعامل مع موسم الفيضان الحالي، والاستعداد لموسم الأمطار والسيول، وجرى تكليف رؤساء الإدارات المركزية بالتنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين والجهات المحلية، واتخاذ الإجراءات الاحتياطية للتعامل مع ارتفاع المناسيب، بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وجرى تشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف إلى أقل منسوب ممكن، وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر، مع استمرار المرور والمتابعة الدورية على جسور المصارف، والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم النقاط الضعيفة على المصارف.