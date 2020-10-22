كشفت "نتفليكس"، الشركة الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن البوستر الرسمي لمسلسل "ما وراء الطبيعة"، وهو أول أعمال نتفليكس الأصلية العربية من الدراما المصرية المستوحاة من سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

كما كشفت "نتفليكس"، موعد عرض الموسم الأول من مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وذلك يوم الخميس 5 نوفمبر المُقبل، حيث سيعرض المسلسل مترجماً إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم.

وسيتمّ توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون مسلسل "ماوراء الطبيعة" أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

وتستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" رحلة الشك التي يمر بها رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته. إذ تبدأ القصة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة. وتصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

العمل الدرامي التشويقي من إنتاج كلاً من محمد حفظي وعمرو سلامة والذي سيكون المخرج والمنتج التنفيذي، وتمّ تصوير المسلسل في مصر ليعكس التزام نتفليكس لصناعة محتوى مصرياً أصلياً تستمتع به الجماهير حول العالم.

المسلسل من بطولة أحمد أمين، رزان جمّال وآية سماحةرؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري المنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، وكتابة الكاتب الرئيسي عمرو سلامة، وفريق الكتابة محمود عزت ودينا ماهر وعمر خالد.