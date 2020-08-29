معرض نادي الربع للكتاب يحتفى بأحمد خالد توفيق و "ما وراء الطبيعة"

يستعد نادي الربع لإطلاق معرض للكتاب بشارع المعز، والذي يحتفى هذه الدورة بالكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق بتوفير أعداد كبيرة من "ما وراء الطبيعية" بسعر 1 جنيه فقط للكتاب الواحد، وتنطلق فعاليات المعرض ابتداءً من يوم 1-9-2020 وتستمر إلى يوم 15-9-2020

وأعلن نادي الربع في بيان صحفي عن أنه بصدد تجهيز المعرض لتوفير أشهر أعمال الرائع شكسبير ونبيل فاروق "رجل المستحيل" وأجاثا كريستي، وغيرها من الكتب والتي تتجاوز 10 آلاف.

ومن المقرر أن، يفتح المعرض أبوابه لاستقبال الزوار يومياً بدون أجازات من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 10 مساءً، ويقام المعرض فى 3 حارة السنانيري متفرع من ش المعز بجوار مسجد الاقمر (مبنى الربع الداخلي)

يشار إلى أن "ماوراء الطبيعة" سلسلة روايات خيالية للكاتب أحمد خالد توفيق، بدأت في 1993، محورها ذكريات شخصية خيالية لطبيب أمراض دم مصري متقاعد اسمه رفعت إسماعيل حول سلسلة الحوادث الخارقة للطبيعة التي تعرض لها في حياته، بدءاً من العام 1959، أو الحكايات التي تصله من أشخاص مختلفين حول العالم، سمعوا عن علاقته بعالم الخوارق.