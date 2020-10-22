عاصفة انتقادات لـThe Voice Senior بعد خروج مصري: لجنة عايزة تأهيل

واجه برنامج المسابقات "TheVoiceSenior" الذي يُعرض عبر قناة "Mbc مصر"، موجة حادة من الانتقادات، على مدار الساعات الماضية، بعد خروج المتسابق المصري عبدالرحمن مرسي "بلالة"، رغم إشادة لجنة التحكيم به، والتي تضم نجوى كرم، وسميرة سعيد، وهاني شاكر، وملحم زين.

وتلقت لجنة التحكيم، انتقادات، لعدم اختيار أي منهم لـ"بلالة"، رغم إشادتهم به وبموهبته، بعد انتهاء فقرته الغنائية، حيث قدّم موال "يا زارع الود" وأغنية "سوق الحلاوة جبر".

وقال أحد المتابعين: "لجنة التحكيم عاوزة تأهيل.. صوت أكتر من رائع خسرتوا جمهور كبير كان هيسمع البرنامج بس للأسف"، فيما قال آخر: "خسارة الصوت ده يخرج بجد.. كان هيكون إضافة كبيرة وصوت عظيم وأصيل".

وأشاد قطاع كبير من الجمهور، بموهبة عبدالرحمن مرسي، مُعربين عن غضبهم الشديد بخروجه، فقال أحد المتابعين: "خسارة والله صوت قدير وغنى الموال واللون المصري بجمال وعراقة، العتب على الأستاذ هاني شاكر المفروض هو فاهم جمالية هذا اللون".

فيما قال "أمير المالكي": "بصراحة صوته كان مضبوطًا قويًا، توقعت لف الكراسي الأربعة لكن للأسف لم يتم ذلك، فكرني بالمتسابق إيثار على الذي لم يقبل في أحد المواسم، تحية للعم عبدالرحمن"، كما وجه "أديب" انتقادًا للبرنامج بقوله: "أنا انتقد اللجنة بعدم قبول الفنان ذو الصوت الحنون والجميل عبدالرحمن كنت أتابع البرنامج بشغف لكن الآن أصبح البرنامج لا يعنيني لأنه فيه من الظلم وعدم التركيز على الأصوات الجميلة، وأعتقد أن اليوم إقصاء الفنان عبدالرحمن كان غير مبرر له وكان فيه من الظلم الكثير".

أحمد طلعت، وجه لومًا لـ"عبدالرحمن" لاشتراكه في البرنامج، قائلًا: "يا أستاذنا مكنش ينفع تروح وحد يقيمك لأن أنت فعلاً أفضل من يغني الموال في مصر، ومكانك على رأس لجنة التحكيم".