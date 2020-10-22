"معقول" مفاجأة هاني شاكر الجديدة لجمهوره بعد غياب طويل

انتهى الفنان الكبير هاني شاكر من تصوير أغنيته الجديدة "معقول"، والتى من المقرر أن يطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد فترة من الغياب.

الأغنية الجديدة تم تصويرها مع المخرج معتز حسام وستدور فكرتها حول حبيب انفصل عن حبيبته لفترة ما ثم عاد لها مرة اخرى

وأوضح "شاكر" أن الأغنية الجديدة ستكون مفاجأة قوية لجمهوره قبل مشاركته فى إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية.

وصف الفنان هاني شاكر، مشاركته فى برنامج ذا فويس سينيور، والتدريب في البرنامج بـ"الممتعة جداً والجديدة"، مضيفًا: "أتاحت لنا هذه التجربة فرصة اللقاء بنجوم ومواهب كبيرة في السن، لم تحظَ بشهرة تستحقها في الماضي ولطالما تمنّتها، بعضهم لم يسبق له وأن خاض غمار التحدي، والبعض الآخر أنهكه التحدي فقرّر اختصار الطريق والبقاء في البيت، إلى أن جاء هذا البرنامج اليوم ليعيد إحياء الحلم القديم".

وحول تعامله إلى جانب النجوم - المدرّبين مع المشتركين، يقول هاني شاكر: "نعطي المواهب الثقة بالنفس أولاً، والأمر المؤكد أن الموهبة الجميلة ستصل إلى الجمهور".

في السياق نفسه، أبدى هاني شاكر استغرابه مما وصفه بـ"عدم تمكن بعض المواهب الرائعة من الوصول في السابق لتعرض فنّها على أسماع الناس" ويضيف: "تلك المواهب لم تفقد صوتها وإمكانياتها الفنية حتى الآن، علماً أن بعضها سنه أكبر من المعتاد بالنسبة للمجال الغنائي، ما قد يجعلك تظن لوهلة أن بعض تلك المواهب قد فقدت رونق صوتها، لكنك تفاجئ بها على المسرح وبطاقاتها الإيجابية ومقدرتها الفنية الكبيرة."

ويختم هاني شاكر: أنا واثق من أن الجمهور سيتفاعل مع المشتركين بكل عاطفة ومحبة، ولا بد من توجيه الشكر لـ"MBC" على دعمها للمواهب بكل فئاتها ولا سيما المواهب الكبيرة المتقدمة في السن.