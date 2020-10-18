هاني شاكر يهنئ الأهلي: عقبال الزمالك

حرص الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، على تهنئة النادي الأهلي بفوزه في مباراة اليوم على فريق الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعلق شاكر عبر تويتر "مبروك للنادي الأهلي الكبير على الأداء الرائع والنتيجة الكبيرة وربنا يحمي مصر ورجال مصر وتحيا مصر وعقبال الزمالك بكرة إن شاء الله".

وفاز الأهلي على مضيفه الوداد المغربي، بهدفين نظيفين أحرزهما أفشة وعلي معلول، في المباراة التي أقيمت على ستاد محمد الخامس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول المباغت للأحمر عن طريق محمد مجدي أفشة، بعد خطأ دفاعي من يحيى جبران، لينجح أفشة في تسجيل الهدف الأول بطريقة رائعة، وفي الدقيقة 62، نجح علي معلول، في تسجيل الهدف الثاني، بعد حصول الأهلي على ركلة جزاء تسبب فيها جونيور أجايي.

وظهر محمد الشناوي، بمستوى رائع خلال المباراة، ونجح في التصدي لركلة الجزاء التي سددها بديع أووك.

ووضع الأهلي قدمًا في دور النهائي بفضل هدفي أفشة ومعلول، ليحتاج فقط للتعادل السلبي في القاهرة أو الخسارة بهدف دون رد أو الخسارة بهدفين مقابل هدف.

ونجح "موسيماني" في كسر عقدة الوداد، بعد الفوز على الفريق المغربي بثنائية، في ذهاب نصف النهائي.

وسقط موسيماني أمام الوداد المغربي مرتين، كانت المرة الأولى في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017، وفاز صن داونز الجنوب أفريقي على ملعبه ذهابا بهدف دون رد، إلا أن الوداد عاد وفاز بملعبه بنفس النتيجة، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للفريق المغربي ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وجاء سقوط موسيماني، في المرة الثانية خلال منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019، حيث فاز الوداد المغربي على ملعبه بهدفين مقابل هدف، وتعادل صن داونز سلبيا في لقاء الإياب ليودع منافسات البطولة.

وبشكل عام لعب موسيماني ضد الوداد 10 مباريات، فاز في ثلاثة منها وتعادل في مثلها وخسر أربع مباريات، وجمعيها وهو على رأس الجهاز الفني لصن داونز، إلا أن الوداد يعتبر عقدة للمدرب الجنوب أفريقي، لأن المباريات التي تفوق فيها الفريق المغربي كانت في الأدوار الإقصائية وودع فيها صن داونز منافسات دوري أبطال أفريقيا.