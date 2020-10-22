التحقيق في بتر إصبع طالبة أثناء غلق باب المدرسة لتدافع أولياء الأمور

فتحت نيابة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، تحقيقا حول بتر جزء من إصبع الإبهام لطالبة، حال توصيلها لنجل عمتها إلى مدرسة الحرية الابتدائية في أول أيام الدراسة، بعد أن أغلقوا باب المدرسة عليه لتدافع أولياء الأمور.

وقررت النيابة إحالة الطالبة إلي الطب الشرعي بالمنصورة، لبيان ما بها من إصابات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وقالت فاتن محمد علي، والدة التلميذة المصابة، في التحقيقات، إن ابنتها "سلمى" ذهبت، يوم السبت الماضي، مع ابن عمتها المقيد في الصف الأول الابتدائي بمدرسة الحرية، من أجل توصيله، وعندما رأتها المديرة عنفتها وأجبرتها على الخروج، وحال إغلاقها باب المدرسة بقوة، تسبب ذلك في بتر جزء من إصبعها.

وأضافت "الأم"، أن أولياء الأمور المتواجدين أمام المدرسة نقلوا ابنتها إلى المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة في نقطة شرطة "بشلا"، مشيرة إلى أنها علمت بالواقعة وهي في المنزل، وحينها ذهبت لمديرة المدرسة لعتابها، ورفضت الأخيرة الحديث معها، وتعدت عليها، وفي النهاية أجبروها على التصالح والتنازل عن المحضر.

وتابعت والدة الطفلة في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "رغم إصابة ابنتي، وجزء من إصبعها بتر داخل المدرسة، وكانت هي بخارجها، والأهالي طالبوا المديرة بفتح الباب لأخذ الجزء المبتورة، إلا أنها لم تكلف خاطرها بالاطمئنان علي الطفلة، وتركتها للأهالي ينقلونها إلي مستشفى دماص للعلاج، ولم نجد منها أي اهتمام، رغم أنها مقيمة في نفس قريتنا".

وشددت الأم على أنها ستسير في الأمر بشكل قانوني: "عاوزه حق ابنتي بالقانون، ففي وقت أن أجبروني علي التنازل عن المحضر شعرت إن حد غلبان وضعيفة قوي، وحق بنتي ضاع، ولما النيابة فتحت تحقيقا واستدعوني وسمعوا أقوالي أنا وبنتي، حسيت إن الخير موجود في البلد ومش عاوزة حاجة غير حقها".

وفور علم علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وجه بإحالة الواقعة للتحقيق العاجل، وتوقيع الجزاء الرادع على المتسببين بها، وإرسال نتيجة التحقيق إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأظهر التقرير المبدئي لإدارة ميت غمر التعليمية، أن التلميذة المصابة كانت بصحبه أحد أقاربها، وأثناء تدافع أولياء الأمور لدخول المدرسة، أغلق باب المدرسة، وفي أثناء ذلك كانت البنت تقف بجوار الباب، فأغلق الباب على أصبعها، وأكدت الإدارة التعليمية أنه أجريت الإسعافات اللازمة لها، واستدعيت نقطة شرطة "بشلا"، وحرر محضر تصالح بين أسرة الطفلة وإدارة المدرسة.