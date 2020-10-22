بسبب "الركنة".. حبس سائق وابنيه بتهمة قتل "شاب" في مشاجرة بموقف العاشر

قررت نيابة مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حبس سائق واثنين من أبنائه، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل سائق آخر في مشاجرة بموقف "الأردنية"، بالمدينة.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد استقبال محمد عبدالله والي، 20 عاما، مقيم بالعاشر من رمضان، وله محل إقامة آخر بعزبة أمين باشا، بقرية الجمالية، التابعة لمركز الحسينية، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح طعني، خلال مشاجرة في موقف "الأردنية" بمدينة العاشر.

وانتقلت قوة من ضباط الشرطة، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، بإشراف العقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان.

وتبين أن المجني عليه يعمل سائقا على سيارة أجرة، وفي أثناء توجهه إلى عمله، وقعت مشاجرة بين أحد الأشخاص وعمه في موقف السيارات، بسبب خلاف على "ركنة" السيارة، وخلال دفاعه عن الأخير، تعدى عليه أحد أطراف المشاجرة بسلاح أبيض "مطواة"، ما أدى لإصابته بجرح طعني، ووفاته على إثره.

وضبط المتهمين، وهم: "علي"، 55 عاما، وابناه "صلاح ومحمد"، وأحيلوا إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيق معهم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه وبيان سبب الوفاة.

ونقل الجثمان من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر، إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، لإتمام عملية التشريح، وبعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، صرحت النيابة بتسليم الجثة إلى ذويها، لدفنها في مقابر الأسرة بقرية الجمالية.

وأكد عبدالقادر، خال المجني عليه، لـ"الوطن" أن "محمد" كان أكبر إخوته، ويساعد والده على تحمل نفقات المعيشة، لافتا إلى أن لديه 3 أشقاء، بنتان وولد، مشيرا إلى أنهم تركوا الحسينية، وتوجهوا للإقامة في العاشر من رمضان، منذ نحو 6 سنوات، بحثا عن "لقمة العيش".