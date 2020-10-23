إحصاءات مرشحي انتخابات "النواب".. القاهرة الأكثر بـ 439 مرشحا

يبلغ عدد المرشحين المستقلين 3127 يمثلون 78% من إجمالي المرشحين، مقابل 879 من المرشحين الحزبيين، وفيما يلي نسب المرشحين، والتمثيل السياسي لمحافظات الجمهورية:

_محافظة القاهرة يبلغ عدد مرشحيها 100 مرشح من الحزبيين، مقابل 339 من المرشحين المستقليين

_محافظة الوادي الجديد أقل المحافظات بعدد 7 مرشحين حزبيين مقابل 18 مرشح مستقل.

_أعلى خمس محافظات لمرشحين حزبيين، محافظة القاهرة بعدد 100 مرشح، والجيزة بـ72 مرشحا، والشرقية بـ 65 مرشحا، والدقهلية بـ 59 مرشحا، وسوهاج بـ 59 مرشحا.

_أقل خمس أحزاب لمرشحين حزبيين، محافظة شمال سيناء بعدد 9 مرشحين، ومحافظة الوادي الجديد بـ 7 مرشحين، ومرسى مطروح بـ 6 مرشحين، والسويس بـ 5 مرشحين، وجنوب سيناء بعدد 3 مرشحين.

_عدد المرشحات النساء الحزبيين 6 مرشحات بنسبة 4% من أصل المرشحين الحزبيين، مقابل 843 من الذكور بنسبة 96%

_جاءت محافظة القاهرة الأكبر من حيث عدد المرشحين المستقلين بإجمالي عدد 339، تليها الدقهلية بعدد 300، ثم الجيزة بعدد 292، فيما كانت محافظة سيناء أقل المحافظات بعدد 8 مرشحين مستقلين.

وفيما يلي التمثيل السياسي لكل محافظة من محافظات الجمهورية:

_القاهرة

*عدد المرشحين الحزبيين 100

*عدد المرشحين المستقلين 339

_القليوبية

*عدد المرشحين الحزبيين 36

*عدد المرشحين المستقلين 190

_المنوفية

*عدد المرشحين الحزبيين 27

*عدد المرشحين المستقلين 139

_الغربية

*عدد المرشحين الحزبيين 332

*عدد المرشحين المستقلين 158

_الشرقية

*عدد المرشحين الحزبيين 65

*عدد المرشحين المستقلين 171

_الدقهلية

*عدد المرشحين الحزبيين 59

*عدد المرشحين المستقلين 300

_كفر الشيخ

*عدد المرشحين الحزبيين 29

*عدد المرشحين المستقلين 121

_البحيرة

*عدد المرشحين الحزبيين 47

*عدد المرشحين المستقلين 153

_الإسكندرية

*عدد المرشحين الحزبيين 49

*عدد المرشحين المستقليين 172

_مرسى مطروح

*عدد المرشحين الحزبيين 6

*عدد المرشحين المستقلين 24

_دمياط

*عدد المرشحين الحزبيين 12

*عدد المرشحين المستقلين 77

_بورسعيد

*عدد المرشجين الحزبيين 10

*عدد المرشحين المستقلين 40

_السويس

*عدد المرشحين الحزبيين 5

_عدد المرشحين المستقلين 28

_الإسماعيلية

*عدد المرشحين الحزبيين 23

*عدد المرشحين المستقلين93

_شمال سيناء

*عدد المرشحين الحزبيين 9

*عدد المرشحين المستقلين 25

_جنوب سيناء

*عدد المرشحين الحزبيين 3

*عدد المرشحين المستقلين 8

_البحر الأحمر

*عدد المرشحين الحزبيين 10

*عدد المرشحين المستقلين 24

_الجيزة

*عدد المرشحين الحزبيين 72

*عدد المرشحين المستقلين 292

_الفيوم

*عدد المرشحين الحزبيين 24

*عدد المرشحين المستقلين 58

_بني سويف

*عدد المرشحين الحزبيين 25

*عدد المرشحين المستقلين 72

_المنيا

*عدد المرشحين الحزبيين 55

*عدد المرشحين المستقلين 137

_أسيوط

*عدد المرشحين الحزبيين 36

*عدد المرشحين المستقلين 126

_سوهاج

*عدد المرشحين الحزبيين 57

*عدد المرشحين المستقلين 138

_قنا

*عدد المرشحين الحزبيين 37

*عدد المرشحين المستقلين 101

_الأقصر

*عدد المرشحين 16

*عدد المرشحين المستقلين 61

_أسوان

*عدد المرشحين الحزبيين 28

*عدد المرشحين المستقلين 62

_الوادي الجديد

*عدد المرشحين الحزبيين 7

*عدد المرشحين المستقلين 18

وتجرى المرحلة الأولى في 14 محافظة، هي: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح".

فيما تجرى انتخابات المرحلة الثانية في الداخل، يومي 7 و8 نوفمبر، بـ13 محافظة، هي: "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويبلغ الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية للمرشح على النظام الفردي، 500 ألف جنيه، فيما يبلغ الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه.

ويجوز للمرشح تلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز إجمالي التبرعات العينية والنقدية 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.