ائتلاف الأحزاب في الانتخابات هل يتطور إلى تحالف سياسي؟ حزبيون يجيبون

استطاع عدد من الأحزاب، تكوين تحالف انتخابي، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت أغسطس الماضي، وانتخابات مجلس النواب المقرر إجراء المرحلة الأولى منها خلال الشهر الجاري، حيث كون 11 حزبا تحالف "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والذي خاضوا به انتخابات الشيوخ، وزادوا عليه حزبا ليخضوا انتخابات مجلس النواب بـ 12 حزبا ضمن قائمة وطنية على نظام القائمة، فهل يستمر تحالفهم وائتلافهم الانتخابي، ليصبح سياسيا تحت قبة كلا من مجلسي الشيوخ والنواب؟.

قال النائب فؤاد بدراوي، السكرتير العام لحزب الوفد، إن التنسيق والتحالف مع الأحزاب السياسية الأخرى تحت قبة مجلس الشيوخ، أو مجلس النواب، أمر ضروري، ولكن سيتوقف على توجهات كل حزب، والقضية المعروضة على المجلس، فمن الممكن أن يكون هناك تنسيقا في قضية معينة معروضة على المجلس، ومن الممكن ألا يكون هناك تنسيق، حسب المعطيات التي تطرح في المجلس للنقاش، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك تحالف سياسي دائم تحت قبة البرلمان.

وأضاف"بدراوي" لـ"الوطن"، أن الأقرب للتنسيق مع حزب الوفد تحت قبة البرلمان في القضايا المختلفة، هي أحزاب مستقبل وطن، والمصريين الأحرار، وفق القضية المطروحة، لافتا إلى أن الحزب لديه 21 مرشحا في القائمة الوطنية من أجل مصر، فيما لديه 10 أعضاء في مجلس الشيوخ، 4 منهم بالتعيين، و6 أعضاء بالانتخاب.

قال الدكتور محمد شوقي عبدالعال، المستشار القانوني لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ بالتعيين، إنه وارد تكوين تحالف سياسي تحت قبة البرلمان، مع الأحزاب السياسية الأخرى، لافتا إلى أن الائتلاف الحالي انتخابي، وليس سياسي، لكن هذا لا يمنع أن تكون هناك عدد من الائتلافات أو التحالفات السياسية تحت كلا من قبة مجلس الشيوخ، ومجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، وهو سيسفر عنه العمل تحت القبة.

وأضاف "عبدالعال" لـ"الوطن"، أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك ائتلاف سياسي يجمع الـ12 حزبا أعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر، فمن الوارد تحالف حزبين أو ثلاثة على الأكثر سياسيا، لافتا إلى أن الائتلاف الحالي انتخابي مرتبط باللحظة الانتخابية، لافتا إلى أنه من السابق لأوانه تحديد الأحزاب التي سيتحالف معها أو ينسق معها حزب مستقبل وطن.