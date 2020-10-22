السياح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل (صور)

شهدت منطقة آثار معبدي أبو سمبل، فجر اليوم، ظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس معبد الملك رمسيس الثاني، وذلك في ظل تطبيق إجراءات السلامة الصحية في المواقع والمتاحف الأثرية.

وأوضح السيد عبدالمنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، أنَّه فجر اليوم توافد عدد من السائحين الأجانب والعرب والزوار المصريين على المعبد للاستمتاع بمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة التي تتكرر مرتين كل عام، يومي 22 أكتوبر و22 فبراير، لتجذب أنظار العالم، حيث تتسلل أشعة الشمس داخل المعبد، لتصل إلى قدس الأقداس والذي يبعد عن المدخل بنحو ستين مترًا، لتشع بنورها على منصة عليها تمثال الملك رمسيس الثاني جالسًا وبجواره تمثال الآلهة رع حور أختي، وآمون، وبتاح، ولكن لا تتعامد الشمس على وجه تمثال "بتاح"، الذي كان يعتبره القدماء إله الظلام.

وأكّد "سعيد"، التزام إدارة منطقة آثار أبو سمبل بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تضمن سلامة الزائرين ومنها تأكّيد ارتداء كمامات الوجه والحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص والتعقيم مع وضع العلامات التوضيحية وتعليمات الوقاية.