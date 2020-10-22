استقالة جماعية بفرع تنظيم الإخوان بليبيا للحصول على استحقاقات انتخابية

أعلن فرع تنظيم الإخوان الإرهابي في مدينة مصراتة غربي ليبيا حل نفسه، وتقديم أعضائه استقالات جماعية، في خطوة اعتبرها مراقبون "مناورة" استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وقال أعضاء التنظيم في بيان فجر الخميس، إن حل الهيكل الفرعي بالمدينة يأتي في الوقت الذي تُمنح فيه الفرصة للأعضاء المستقيلين لمواصلة العمل من خلال مؤسسات المجتمع المدني حسب كل مجال ورغبه الأشخاص في ذلك.

وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون محاولة من التنظيم لتغيير جلده للانقضاض على الاستحقاقات الانتخابية القادمة في ليبيا- لم تحدد موعدها- من خلال كيانات جديدة.

وسبقت هذه الخطوة استقالات أخرى قبل شهرين في تنظيم الإخوان في مدينة الزاوية غرب طرابلس، فيما فسره مراقبون بمناورة جديدة تتوافق مع المرحلة التي تستعد فيها ليبيا لخوض الاستحقاقات الانتخابية.

ومدينتا مصراته والزاوية تعدان من أبرز معاقل الإخوان في ليبيا، حيث يسيطر التنظيم على الميليشيات المسلّحة بقيادة على وإسماعيل الصلابي وعبد الرحمن السويحلي ومفتي الجماعات الإرهابية الصادق الغرياني وجميعهم من المقيمين بين تركيا وقطر.

التنظيم يسيطر على المليشيات الإرهابية القريبة من فكر"القاعدة"

ويسيطر التنظيم على الميليشيات الإرهابية القريبة من فكر "القاعدة" في مدينة الزاوية ويقودها من القيادات الإخوانية المتطرفة مصطفى التريكي وشعبان هدية المكنى "أبو عبيدة الزاوي".

وتأتي الاستقالات في أهم معقلين للإخوان غربي البلاد وسط انكشاف للدور الوظيفي الذي يلعبه التنظيم غربي ليبيا لصالح الغزو التركي للأراضي الليبية.

وشهد الشهر الجاري جوانب عديدة من تواطؤ تنظيم الإخوان الإرهابي في أكثر من بلد عربي مع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بعد تسرب وثائق من إيميل هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة.