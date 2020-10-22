وزير الدفاع الروسي يؤكد السيطرة على كورونا في صفوف الجيش

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، السيطرة التامة على الوضع المتعلق بفيروس "كورونا" المستجد داخل صفوف الجيش الروسي.

وقال الوزير الروسي -خلال اجتماع حول هذا الموضوع اليوم الخميس وفق وسائل إعلام محلية- "تقوم وزارة الدفاع بتنفيذ مجموعة من التدابير الوقائية لمنع تفشي وانتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد، والوضع الصحي والوبائي في القوات المسلحة الروسية مُسيطر عليه تماما".

يُذكر أنه يتم فحص جميع الوافدين إلى الوحدات والمنظمات العسكرية للكشف عن أعراض الإصابة بفيروس "كورونا"، كما تم إنشاء مخزونات من الأقنعة والفحوصات و33 مختبرا للكشف عن الإصابة بالفيروس تابعة للجيش، كما يجري تطهير الغرف والمرافق يوميا وتجرى الفحوصات بانتظام حتى لأولئك الذين ليس لديهم أعراض "كورونا".

وتشهد روسيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" المستجد، وقد دعت سلطات العاصمة الروسية موسكو أرباب الأعمال لنقل 30% من العاملين إلى نظام العمل من المنزل، بالإضافة إلى تمديد العطلة المدرسية لمدة أسبوعين، وتشديد الرقابة على التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية.