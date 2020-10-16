الكرملين: نشعر بالقلق بشأن إحصائيات كورونا في روسيا

أعربت الرئاسة الروسية "الكرملين" عن قلقها بشأن إحصائيات الإصابة بفيروس "كورونا" في روسيا، مؤكدة أن الوضع في البلاد تحت السيطرة.

وقال المتحدث الصحفي باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف، في تصريح اليوم، إن الكرملين بالفعل قلق بشأن الإحصائيات المتصاعدة، ونرى أن الوباء ينتشر بقوة في البلاد، وإن هذا هو السبب في اتخاذ تدابير قوية للغاية من أجل تشجيع جميع المواطنين على مراعاة الاحتياطات الصارمة، والتي لم نلتزم بها لفترة طويلة"، مشيرًا إلى أنه يجب أن نعترف بذلك.

وأكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، أن الوضع تحت السيطرة برغم هذه الإحصاءات المحزنة.

كان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد أعلن صباح اليوم عن تسجيل 15 ألفا و150 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم البلاد "وهو أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ تفشي الوباء في البلاد"، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليون و369 ألفا و313 إصابة.

وأفاد بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 85 منطقة روسية، وكان من بينها 4301 حالة بدون أعراض سريرية، أي بنسبة 26.6 بالمئة من المصابين الجدد.

وأضاف أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة تم تسجيله في العاصمة الروسية موسكو بواقع 5049 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ647 إصابة، ثم ضواحي موسكو بعدد إصابات بلغ 448 حالة.

وأشار المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، إلى أنه تم تسجيل 232 وفاة جديدة من جراء الفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 23 ألفا و723 حالة وفاة.