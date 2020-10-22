فيديو.. رئيس الزمالك المعزول لمواطن يرتدي كمامة: "اقلعها وسيبها على الله"

قال رئيس نادي الزمالك المعزول، المرشح في انتخابات مجلس النواب، إنه لا يرتدي كمامة أثناء جولاته الانتخابية، وإنه شاهد مواطنا في إحد جولاته يرتدي كمامة فطلب منه أن يخلعها

وتحدث رئيس الزمالك في مداخلة تليفونية له ببرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك، أمس، عن جولاته الانتخابية بمحافظة الدقهلية ودار الحوار الآتي بينه وبين خالد الغندور مقدم البرنامج:

وقال رئيس الزمالك: اللي بيبوظ الجو بعض المرشحين، الناس مستغربة انا مليش مؤتمرات ليه، لان كل مصر معندهاش مؤتمرات خلاص فانا مش فوق القانون، لانه صدر قرار من السيد رئيس الوزراء عشان كورونا والتجمعات، وبنزل وورايا الاف ناس كلها محترمين ده ممكن يجيب كورونا اكتر لكن انا التزمت.

خالد الغندور: أنا عارف انك بتقلق من موضوع كورونا ايام كورونا كانو بيجولك الفيلا على بعد مترين.

رئيس الزمالك: تصدق وتآمن بالله، هاتلي بلد نزلتها بالكمامة، بكلمك والدايرة ميت غمر بندر ومركز، لدرجة اني الاقي واحد لابس كمامة اقوله يعني انت الوحيد اللي فينا يعني ما تعتمد على الله وتقلع الكمامة، الفلاح تأكله مش تأكله قشطة ماشاء الله ناس كلها محترمة.

ويأتي هذا التصريح في ذات اليوم الذي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ هناك توقعات بزيادة أعداد إصابة كورونا في فصل الشتاء، موضحًا: "مش عاوزين نضطر في مرحلة ما نشوف إيه الإجراءات اللي هناخدها، وهيكون لها تداعيات سلبية على أكل عيشنا وشغلنا واقتصادنا، السيناريو البديل في غاية الخطورة".

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر مجلس الوزراء: "كل ما أطلبه من إخوتي المواطنين نرتدي الكمامات وأن نتبع سويًا الإجراءات الاحترازية، كنا نسير بشكل جيد للغاية في بعض الفترات، لكن مع انخفاض الأعداد بدأ الالتزام بالإجراءات الاحترازية يقل، وهو ما حدث على مستوى العالم"، وتابع: "زيادة أعداد مصابي كورنا لها تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، وعلى أكل عيش فئات كثيرة".