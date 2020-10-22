التفاصيل الكاملة لقرار التعليم بـ"ببقاء الطلاب في المنازل" بسبب كورونا

تكشف "الوطن" التفاصيل الكاملة للنظام الجديد الذي تستعد وزارة التربية والتعليم لتطبيقه خلال الأيام المقبلة، المتعلق بإمكانية قيام الطالب بتأجيل السنة الدراسية الحالية للعام المقبل دون احتساب التأجيل سقوطًا، وذلك بسبب إجراءات استثنائية للوزارة تطبقها بسبب فيروس كورونا.

وكشف مصدر بالوزارة لـ"الوطن"، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل إعلان 3 أنظمة يحق للطالب فيها الاختيارـ وذلك في قرار استثنائي بسبب تداعيات فيروس كورونا، وقلق وخوف بعض الأسر من انتشار الفيروس وستكون الأنظمة هي:

- السيناريو الأول: أن يتم تأجيل السنة الدراسية الحالية للعام المقبل دون احتساب التأجيل سقوطًا، وذلك على غرار الثانوية العامة في النظام الذي طبق هذا العام، حينما تم تخيير الطالب لتأجيل السنة الدراسية أو تأجيل امتحانات الثانوية لتكون في الدور الثاني باحتساب الدرجات كاملة

- السيناريو الثاني: أن يدون الطالب رغبة ملحقة في الإدارة التعليمية بموافقته على تحويل نظام المنازل هذا العام، وأن يتلقى المحتوي المنهجي عبر الدروس الأون لاين ومنصات التعليم الإلكتروني والقنوات المدرسية وقنوات الوزارة عبر يوتيوب، وستكون هناك حالة واحدة يذهب فيها الطالب للمدرسة وهى لتلقى المجموعات المدرسية.

- السيناريو الثالث: أن يظل الطالب على النظام الحالي المعروف بـ"النظام المتنوع" ما بين حضور 3 أيام ودروس أون لاين يومين.

وأشار المصدر إلى أن الأمر حتى الآن في مراحله النهائية للبحث والدراسة، وفور الاستقرار على شكله النهائي سيتم إرساله للإدارات التعليمية والتى بدورها سترسل القرار للمدارس، وعليه بداية التنفيذ، موجهًا رسالة للأسر المصرية، بأن القرارات استثنائية لهذا العام فقط، حتى تزول مخاوف الأسرة من ذهاب الأبناء للمدارس.

طارق شوقي لأولياء الأمور: سهرانين 24 ساعة لخدمة أبنائكم.. دول في عنينا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 40% من طلاب المراحل المختلفة في التعليم ما قبل الجامعي ذهبوا إلى المدارس اليوم، ويقدرون بـ 9 ملايين طالب، حيث إن عدد المحافظات التي فُتحت بها المدارس اليوم 12 محافظة، مضيفًا: "من بكرة الباقي كله هيشتغل".

وأضاف شوقي: "كل يوم فيه عدد مختلف بيحضر، عمر ما العدد الكامل هينزل مرة واحدة في أي يوم من الأيام"، موضحًا أن ذلك ضمن خطة التباعد الاجتماعي.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل على تقليل الكثافة الطلابية بالفصول، بسبب فيروس كورونا المستجد، وهناك بداية مبشرة من قبل الإدارات والمديريات مبشرة للغاية، ولكن من المهم الاستمرارية في ذلك، "منجيش بعد أول يوم أو ثاني أسبوع ونكسل عن ذلك".

ووجه الوزير رسالة لأولياء أمور الطلاب: "بحب أطمنهم إننا ساهرين 24 ساعة لحل أي مشكلة تطلع، الأولاد في عيونا، والمدرسين والإداريين برضو لازم كلنا نساعد بعض، عندنا أدوات نكمل السنة دي إن شاء الله في جميع السيناريوهات الخاصة بأزمة كورونا".