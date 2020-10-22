نصائح للحفاظ على الطلاب من كورونا بعد الاشتباه في إصابة 5 بالمنوفية

مع دخول المدارس، يحاول أولياء الأمور الحفاظ على الطلاب واتخاذ الإجراءات الوقائية قدر الإمكان لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفي محافظة المنوفية أصيب 5 طلاب بمدرسة سعيد التراس بارتفاع في درجة الحرارة، خلال وجودهم في المدرسة، أمس، وجرى إخطار الصحة المدرسية باشتباه إصابتهم بفيروس كورونا.

وحددت وزارة الصحة والسكان، عددا من النصائح للطلاب وأولياء الأمور للوقاية من كوفيد 19، كالتالي:

نصائح الوقاية من كوفيد 19 خلال فترة المدارس

السعال في الكوع المثني أو في منديل ثم التخلص منه فورًا.

تحية الناس بتلويح الأيدي أو إيماء الرأس أو وضع اليد على القلب.

غسل اليدين بالصابون والمياه أو تعقيمهما بمطهر كحولي بشكل مستمر.

تنظيف الأسطح والأشياء التي يتم لمسها باستمرار.

الابتعاد عن الآخرين مسافة لا تقل عن متر.

مراعاة البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض.

نصائح أثناء تغذية الأطفال بالمدرسة

عند توزيع الوجبات المدرسية يراعي أن يكون المسؤولين عن التوزيع، يرتدون الكمامة والقفازات النظيفة.

التباعد بمسافة لا تقل عن متر في الأماكن التي تقدم الوجبات المدرسية.

استخدام الأكواب والأطباق ذات الاستعمال الواحد.

استخدام زجاجة مياه خاصة لكل طالب.

متى يغسل الطفل يديه أثناء وجوده بالمدرسة؟

عند الوصول إلى المدرسة.

عند الدخول إلى دورات المياه والخروج منها.

قبل وبعد تناول الطعام.

بعد التعامل مع المواد والألعاب التعليمية.

بعد السعال أو العطس.

قبل مغادرة المدرسة.

بعد اللعب خارج المنزل.

عند اتساخ الأيدي.

ما هي وجبة الإفطار الصحية في فترة الدراسة؟

يجب أن يتناول الطفل إفطارا خفيفا ومتوازنا، كي يقلل من شعوره بالإرهاق، ويمد المخ بالطاقة اللازمة، مثل طبق من البليلة أو ساندوتش جبن أو فول، إضافة إلى ثمرة فاكهة.