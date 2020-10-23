أسعار الخضروات اليوم الجمعة 23-10-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات في السوق المصرية، اليوم الجمعة 23 أكتوبر، كالتالي:

الكوسة

تراوح متوسط سعر الكيلو جرام الكوسة بين 5 إلى 10 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلو جرام الخيار 6 جنيهات.

الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

البطاطس

تراوح سعر كيلو جرام البطاطس بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 6 جنيهات.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ18 جنيهًا.

الخس

وصل سعر الحزمة 3 كيلو إلى نحو 12 جنيهًا.

الزيتون

وصل متوسط سعر الزيتون التفاحي 18 جنيهًا، والزيتون العزيزي 10 جنيهات.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 5 جنيهات.

الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 15 جنيهًا.

الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ8 جنيهات.

القرنبيط

وصل سعر متوسط القطعة الواحدة من القرنبيط "2 كيلو" نحو 7 جنيهات.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام الفاصوليا بين 14 إلى 22 جنيهًا.

القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيهًا.

البامية

بلغ متوسط كيلو جرام البامية 22 جنيهًا.

الجزر

تراوح سعر كيلو جرام الجزر بين 3 إلى 6 جنيهات.

خس كابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي بين 3 إلى 7 جنيهات.

البصل

بلغ متوسط سعر البصل 6 جنيهات للكيلو جرام.

البنجر

وصل سعر كيلو جرام البنجر إلى 5 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلو جرام الليمون البلدي إلى 6 جنيهات.

الباذنجان

تراوح سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي والرومي بين 4 إلى 6 جنيهات.