أسعار الخضروات اليوم الأحد 18-10-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية، اليوم الأحد 18 أكتوبر الجاري، التي تنوعت بين الخس والبنجر والليمون والطماطم والملوخية كالتالي:

القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيهًا.

البامية

بلغ متوسط كيلو جرام البامية 22 جنيهًا.

الجزر

تراوح سعر كيلو جرام الجزر بين 3 إلى 6 جنيهات.

خس كابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي بين 3 إلى 7 جنيهات.

البصل

بلغ متوسط سعر البصل 6 جنيهات للكيلو جرام.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 5 جنيهات.

الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 15 جنيهًا.

الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ8 جنيهات.

القرنبيط

وصل سعر متوسط القطعة الواحدة من القرنبيط "2 كيلو" نحو 7 جنيهات.

الباذنجان

تراوح سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي والرومي بين 4 إلى 6 جنيهات.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام الفاصوليا بين 14 إلى 22 جنيهًا.

البنجر

وصل سعر كيلو جرام البنجر إلى 5 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلو جرام الليمون البلدي إلى 6 جنيهات.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 6 جنيهات.

الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

الكوسة

تراوح متوسط سعر الكيلو جرام الكوسة بين 5 إلى 10 جنيهات.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ18 جنيهًا.

الخس

وصل سعر الحزمة 3 كيلو إلى نحو 12 جنيهًا.

الخيار

بلغ سعر كيلو جرام الخيار 6 جنيهات.

الزيتون

وصل متوسط سعر الزيتون التفاحي 18 جنيهًا، والزيتون العزيزي 10 جنيهات.

البطاط

ستراوح سعر كيلو جرام البطاطس بين 1.5 إلى 3 جنيهات.