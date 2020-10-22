محافظ الجيزة يتفقد أنفاق المشاه بميدان الجيزة: تحل المشاكل المرورية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنفاق المشاه بميدان الجيزة للوقوف على كفاءة السلالم الكهربائية وحالة النظافة بها، مشدداً على الشركة المكلفة بالنظافة بالتواجد على مدار اليوم وعدم السماح بوجود أى مخلفات مع تنفيذ حملات نظافه دورية بالأنفاق وصيانة كشافات الإضاءة واللوحات والسلالم الكهربائية لضمان استدامه الخدمة.

جاءت توجيهات المحافظ عقب افتتاح مواقف السرفيس الحضارية بمنطقة المريوطية وميدان الجيزة أمس، بتكلفه حوالى 72 مليون لمواقف المريوطية وميدان الجيزة حيث شهد الافتتاح إشادة كبيرة من قبل المواطنين بما تم إنجازة بالمواقف لما تقدمه من خدمات أفضل وللتسهل عليهم وتوفير سبل الراحة من إقامة أماكن للجلوس ومظلات وكافيتريات.

حل المشكلات المرورية بتلك المناطق

وأكد محافظ الجيزة، أن مواقف السرفيس الحضارية تستهدف حل المشكلات المرورية المزمنة ونقل مواقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائية التى تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية، بالإضافه إلى تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

ونوه إلى أن مجمع مواقف المريوطية والمقامه علي مساحة 6300 متر تم إنشائها أعلى القطاع المغطى حديثا بمسار ترعه المريوطية من شارع الهرم فى إتجاه الجنوب، تستهدف حل المشكلة المرورية المزمنة بمدخل الطريق بإتجاه شارع الأهرام بعيدا عن نهر الطريق ويسع لأكثر من 220 سيارة مما يساهم بشكل كبير فى تغطية العديد من خطوط السير بما يخدم المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة والمقام على مساحة 6000 متر بتكلفة حوالي 12 مليون جنيه، وذلك لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم، لافتاً إلى أنه تم مراعاه عدداً من التجهيزات بالمواقف لتظهر بالشكل الحضاري اللائق للمواطنين وشملت إنشاء بوابات دخول وخروج إلكترونية لإحكام السيطرة وكاميرات مراقبة تغطى الموقف بالكامل بالداخل والخارج ولافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين ومظلات وكافيتريات لخدمه المترددين عليهما وغرف للخدمات والتحكم وأعمدة الإنارة الجمالية، بالإضافة إلى دعم الأرضيات ببالوعات أمطار وأماكن مخططة لوقوف السيارات ودورات مياه.