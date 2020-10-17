رئيس حي العمرانية يتابع نظافة المدارس ودورات المياه بأول يوم دراسة

أجرى المهندس محمد نور رئيس حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، وبكساوي مصطفى بكساوي مدير عام الادارة التعليمية، جولة مرورية على المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية بالتزامن مع بدء استقبال العام الدراسي الجديد، للتأكّد من النظافة الداخلية والخارجية ورفع الإشغالات وصلاحية دورات المياه وسلامة الأبواب والشبابيك وتأكّيد تلافي كل الملاحظات.

وأكّد "بكساوي"، الانتهاء من كل التجهيزات للاستعداد للعام الدراسي الجديد مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المدارس التابعة للادارة التعليمية، حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب وجميع العاملين بالمدارس والمترددين عليها.

وشدد على مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بصفة مستمرة داخل المدرسة ومراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي، والتأكّد من سلامة بوابات التعقيم بالمدارس مع التنسيق مع كل الجهات المعنية بمديرية الصحة وغرفة عمليات الحي للمتابعة بصفة مستمرة.

وشملت المدارس التي من المقرر دخولها الخدمة: مدرسة براعم مصر الرسمية لغات، ومدرسة الجيل الجديد تعليم أساسي، ومدرسة رياض الصالحين ثانوي والسلام الرسمية لغات، وذات النطاقين تعليم أساسي وطارق بن زياد الرسمية لغات وخديجة بن خويلد تعليم أساسي وأحمد شوقي ثانوي و6 أكتوبر تجريبي متميز ومدرسة القادة تعليم أساسي والمصريه اليابانية بالحي الثالث والصديق تعليم أساسي والفيروز تعليم أساسي والإمام محمد عبده الثانوية والشيخ الشعراوي الثانوية بمدينة 6 أكتوبر ومدرسة عز الدين الفقي إعدادي والزهراء الابتدائية المشتركة وترسا الابتدائية المشتركة والنصر الابتدائية بمركز ومدينة أبو النمرس ومدرسة كرم نوفل وعرب الهايره وغمازه الصغرى تعليم أساسي ومدرسة عبد الكريم خضر الثانوية المشتركة، وعرب أبو ساعد الابتدائية والشهيد المجند سيد إبراهيم عيد تعليم أساسي بمركز ومدينة الصف ومدرسة الأبطال تعليم أساسي والمنال الإعدادية ودار الهدى الرسمية لغات والزيدية الحديثه تعليم أساسي و6 أكتوبر الابتدائية بمركز ومدينة أوسيم ومدرسة النجاح وأبو بكر تعليم أساسي وعمر بن الخطاب الابتدائية، والشيخ عبد العظيم فشول تعليم أساسي والزيني تعليم أساسي، وعزبه قرني تعليم أساسي وحمزه بن عبد المطلب تعليم أساسي، وصول الابتدائية المشتركة والصالحية منية الرقه الابتدائية وأطفيح الابتدائيه الحديثة المشتركة وكفر قنديل الابتدائية بمركز ومدينة أطفيح ومدرسة الإبداع الإعدادية ودار الأرقم تعليم أساسي والأصدقاء الثانوية والشهيد أحمد محمد إبراهيم مرسي والياسمين تعليم أساسي، والمساندة الابتدائية المشتركة بمركز ومدينة العياط ومدرسة العمدة عبد الرحمن أبو المجد طلبة ثانوي، وميت رهينة الإعدادية المشتركة بمركز ومدينة البدرشين ومدرسة الأمل الابتدائية والمصطفى الثانوية بمركز ومدينة منشاه القناطر، ومدرسة جمال عبد الناصر الابتدائيه والقصر الإعدادية بمركز الواحات البحرية ومدينه الباويطي ومدرسة الإسراء الإعدادية، ونور المعارف تعليم أساسي والصفا والمروة تعليم أساسي وجزيرة الوراق الحضر، وعباس العقاد بحي الوراق ومدرسة الوسام الرسمية لغات والنهضة المتميزة لغات بحي جنوب الجيزة، ومدرسة الاتحاد تعليم أساسي ونور الحرية بحي شمال الجيزة، ومدرسة الفراعنة الرسمية لغات وأحمد بهجت الرسمية للغات بحي الهرم ومدرسة الكرامة الثانوية بنات والقدس تعليم أساسي بحي العجوزة ومدرسة 6 أكتوبر الابتدائية والأحلام تعليم أساسي بحي بولاق الدكرور ومدرسة أحمد عرابي الثانوية بنات بحي العمرانية.