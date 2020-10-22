إزالة الدعاية الانتخابية من علي جدران المنشآت الحكومية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تنظيم حملات يومية لرفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح حركة المرورأمام السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة إزاله كافة الملصقات المخالفة من علي جدران المنشآت الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قام اللواء ضياء أبو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع مدير قسم الإشغالات وقوات الشرطة بتنظيم حملات يومية لرفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لإيجاد السيولة المرورية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدينة ، فتم شن حملة بشوارع المدينة "النقراشي وأمام نقطة شرطة السوق والمنيسى"، فتم رفع 57 حالة اشغال وتحرير عدد 13 محضر إشغال طريق.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملات لرفع الملصقات الانتخابية بنطاق الوحده المحليه بالزنكلون فتم إزالة الملصقات الدعائية من علي الحوائط والبلدورات النيوجرسي بنطاق الوحدة حفاظاً علي الشكل الجمالي لشوارع المحافظة.

كما قام محمد محمود رئيس حي أول الزقازيق بحملة لرفع الاشغالات بنطاق الحى بالتنسيق قوات الشرطة حيث شملت الحملة رفع الاشغالات المتواجدة بشارع الجيش والمحطه وميدان التحرير وميدان عرابى وشارع لومبو وشارع البوسطه ومولد النبى وحلقه السمك وتم التنبية علي الباعه الجائلين بالإلتزام بالأماكن المسموح بها لهم وذلك لفتح الطريق امام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وتشهد الدوائر الانتخابية الـ8 بمحافظة الشرقية، والتي تضم 21 مقعداً، منافسة شرسة بين العديد من المرشحين، جمعت بين أشخاص سبق ترشحهم أكثر من مرة، وآخرون يخوضون الانتخابات للمرة الأولى، وذلك على النحو التالي:

- الدائرة الأولى مقرها قسم أول الزقازيق، ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق وأقسام أول وثاني الزقازيق والقنايات، وتضم 4 مقاعد.

- الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس، وتشمل مكوناتها الإدارية مركز بلبيس وقسمي أول وثاني العاشر من رمضان، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الثالثة ومقرها مركز منيا القمح، وتشمل مركزي منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو كبير، وتشمل مركزي أبو كبير وهيها، وتضم مقعدين.

- الدائرة الخامسة مقرها مركز ديرب نجم، وتشمل مركزي ديرب نجم والإبراهمية، وتضم مقعدين.

- الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس، وتشمل مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة السابعة مقرها مركز أبو حماد، وتشمل مركز أبو حماد وقسم القرين، وتضم مقعدين.

- الدائرة الثامنة ومقرها مركز الحسنية، وتشمل مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر وقسم الصالحية الجديدة، وتضم مقعدين.