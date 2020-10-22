الأمن يبحث عن سيدة ألقت "رضيع" أمام منزل مدرس في كرداسة

تكثف مباحث الجيزة، جهودها لكشف لغز العثور على طفل رضيع داخل كرتونة أمام منزل مدرس بمنطقة كرداسة، وتبين من التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن "مدرس" عثر أمام منزله على كرتونة بداخلها الرضيع، وعقب عثوره عليه، أبلغ رجال الشرطة.

وجاء فى تحريات وتحقيقات المباحث، أن صاحب البلاغ، تلقى اتصالا من سيدة عبر هاتفة المحمول، تخبره بأنها تركت له أمام منزله رضيع داخل كرتونة، وطلبت منه أن يراعيه ويقوم بتربيته.

وأضاف أنه خرج من المنزل، ليجد بالفعل كرتونة بداخلها رضيع، وقال لها إنه لا يستطيع الاحتفاظ بالطفل لديه، وتربيته وطلب منها العودة لكي تأخذ رضيعها، ووعدها بإرسال مبلغ شهري نظير تربية الرضيع، لكنها رفضت وأغلقت الهاتف.

وأوضح المصدر، أنه تم إيداع الطفل في إحدى دور الرعاية، حتى يتم التوصل للسيدة التي تركته أمام منزل المدرس، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تهميدا لتفريغها، لمعرفة هوية تلك السيدة، والتوصل إليها.

وكان مركز شرطة كرداسة، تلقى بلاغا من مدرس، بالعثور على طفل رضيع داخل كرتونة ملقى أمام منزله، وبالانتقال والمعاينة، تبين العثور على طفل رضيع داخل كرتونة، وحالته الصحية جيدة.

وتم إيداع الطفل دار الرعاية، لحين صدور قرار من النيابة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، لحين تفريغها والتوصل للسيدة التي ألقت الرضيع، كما تم السماع لعدد من سكان المنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.